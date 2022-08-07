Зеленський та Залужний привітали Повітряні сили ЗСУ з професійним святом
У першу неділю серпня в Україні відзначають день Повітряних сил Збройних Сил України
"Слава Повітряним силам Збройних Сил України! Ви оберігаєте українське небо, професійно виконуєте важливі бойові завдання та надійно стоїте на варті повітряних кордонів нашої держави. Вічна вдячність усім захисникам неба, які загинули, боронячи Україну!" – привітав наших військових президент України Володимир Зеленський.
Головком ЗСУ Валерій Залужний написав, що Повітряні сили надійно боронять українське небо і дають гідну відсіч у ньому російському агресору.
"Дякую за вашу професійність та відданість справі захисту України! Вічна слава і памʼять всім, хто назавжди пішов у небо... Разом до Перемоги! ", - відзначив Залужний.
Додамо, що свято відзначається згідно з Указом Президента України від 27 червня 2007 року у першу неділю серпня.
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