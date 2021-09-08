Зеленський увів у дію таємне рішення РНБО щодо розвитку ВМС ЗСУ до 2031 року
8 вересня президент України Володимир Зеленський видав указ №459/2021 про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року "Щодо розвитку Військово-Морських Сил Збройних Сил України до 2031 року"
Про це повідомляє Офіс президента України.
В указі зазначається, що відповідно до статті 107 Конституції України Президент постановив:
- Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року «Щодо розвитку Військово-Морських Сил Збройних Сил України до 2031 року» (таємно).
- Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
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