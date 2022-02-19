Зеленський виступає на міжнародній безпековій конференції у Мюнхені
У суботу, 19 лютого 2022 року, президент Володимир Зеленський України виступає на міжнародній безпековій конференції у Мюнхені
Пряму трансляцію здійснює німецький суспільний мовник DW.
Глава української держави, зокрема, відповідає про рівень наявної загрози для України від Росії та її армії, а також про те, в який спосіб можна цьому завадити.
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