Зеленський виступає на міжнародній безпековій конференції у Мюнхені

Пряму трансляцію здійснює німецький суспільний мовник DW.



Глава української держави, зокрема, відповідає про рівень наявної загрози для України від Росії та її армії, а також про те, в який спосіб можна цьому завадити.











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