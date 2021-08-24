Зеленський вручив відзнаки Кікабідзе, Шевченку, Монатіку і Бубці

"За дурною головою і ногам біда", - Тягнибок про нагородження Меркель Орденом Свободи

Зеленський заперечив Меркель: "Я б не змішував два питання - щодо "Північного потоку 2" і щодо виробництва водню"

Меркель не відповіла на запитання про "Кримську платформу" та про те, чому вона не тисне на Путіна щодо припинення війни