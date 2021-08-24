Ізраїль завдав удару по ХАМАСу у секторі Гази
Зеленський вручив відзнаки Кікабідзе, Шевченку, Монатіку і Бубці
Президент Володимир Зеленський вручив звання "Народний артист України" Дмитру Монатіку та посмертно присвоїв звання Героя України співаку Назарію Яремчуку
Про це передає Еспресо.TV.
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