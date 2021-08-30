Зеленський ввів у дію указ про нейтралізацію загроз в енергетичній сфері

Текст указу №452/2021 опублікований на сайті Офісу президента.



"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) від 30 липня 2021 року "Про заходи з нейтралізації загроз в енергетичній сфері", - йдеться у документі.



Зазначається, що контроль за виконанням рішення РНБО, введеного в дію указом, покладається на її секретаря.



Указ набирає чинності з дня його опублікування.



Так, РНБО доручила Кабміну у триденний строк пропрацювати питання з управління публічною компанією "Донецькоблгаз" для гарантованого забезпечення природним газом споживачів регіону.



Крім того, Кабміну доручено у двотижневий строк забезпечити обґрунтованість та прийнятність параметрів стимулюючого регулювання для операторів системи розподілу електроенергії спільно з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Фондом держмайна та Антимонопольним комітетом України. Уряд також має проаналізувати структуру власності всіх операторів систем розподілу електроенергії і постачальників універсальних послуг та встановити реальних кінцевих бенефіціарних власників таких компаній. Крім того, уряд має вжити заходів щодо недопущення функціонування вертикально інтегрованих компаній серед операторів систем розподілу електроенергії.



РНБО також доручила уряду і Фонду держмайна до 31 серпня виключити з суб'єктів великої приватизації держвласності і переліку об'єктів малої приватизації державні пакети акцій операторів систем розподілу електричної енергії і визначити Міністерство енергетики органом управління такими пакетами акцій. Кабмін має також завершити відділення діяльності державних операторів систем розподілу електроенергії і постачальників універсальних послуг та передати державних постачальників універсальних послуг в управління НАЕК "Енергоатом".

РНБО доручила до 31 січня 2022 року активізувати роботу по повторному укладенню договорів експлуатації/оренди газорозподільчих систем держформи власності, а також забезпечити проведення інвентаризації усіх об'єктів газопостачання та земельних ділянок, на яких знаходяться об'єкти газотранспортної системи.



Також до 31 грудня 2021 року Фонд держмайна, АМКУ та НКРЕКП мають провести позапланові перевірки компаній у сфері розподілу газу стосовно належного зберігання об'єктів газорозподільчих систем державної форми власності.



Крім того, до кінця 2021 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку спільно з Національним банком України мають затвердити концепцію впровадження і розвтику ринку "зелених" облігацій і затвердити план заходів з її реалізації.



АМКУ також зобов'язаний перевірити газопостачальні компанії і, зокрема, НАК "Нафтогаз України" на предмет дотримання законодавства про захист економічної конкуренції під час підготовки до опалювального сезону.