Про це заявив на погоджувальній раді п’ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко. Він наголосив, що публікації світових ЗМІ про фінансові злочини Зеленського та його партнера олігарха Коломойського, а також «вагнергейт» роблять владу України нерукостискаємою.



«Було б добре, якби лише Зеленський був би нерукостискаємий. Мова йде про питання національної безпеки. Під час зібрання в Трускавці Зеленський зізнався у ще одному злочині, що він особисто передав Лукашенку інформацію по операції по «вагнерівцях». Яку він спочатку заперечував, потім казав, що це операція російських спецслужб, які нібито росіяни організували самі проти себе. А на сьогоднішній день зливом цієї операції скоїв злочин і підірвав довіру наших міжнародних партнерів, яка так важко завойовувалася протягом останніх п’яти років», – говорить Порошенко.



«Хто далі вам буде передавати сенситивну розвідувальну інформацію, яка завтра може опинитися в руках Путіна, з яким він прагне терміново зустрітися тет-а-тет, руйнуючи світову коаліцію, яка була створена на підтримку України?», – обурився Петро Порошенко.



«На сьогоднішній день Україна потребує захисту від монобільшості», – резюмує лідер «Європейської Солідарності».