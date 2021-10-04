Зеленський, який "злив" інформацію про "вагнерівців" Лукашенку, підірвав довіру наших партнерів – Порошенко на погоджувальній раді
"Злив" спецоперації із затримання бойовиків ПВК Вагнера білоруському диктатору Лукашенку, в якому зізнався Зеленський, підриває довіру до України міжнародних партнерів
Про це заявив на погоджувальній раді п’ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко. Він наголосив, що публікації світових ЗМІ про фінансові злочини Зеленського та його партнера олігарха Коломойського, а також «вагнергейт» роблять владу України нерукостискаємою.
«Було б добре, якби лише Зеленський був би нерукостискаємий. Мова йде про питання національної безпеки. Під час зібрання в Трускавці Зеленський зізнався у ще одному злочині, що він особисто передав Лукашенку інформацію по операції по «вагнерівцях». Яку він спочатку заперечував, потім казав, що це операція російських спецслужб, які нібито росіяни організували самі проти себе. А на сьогоднішній день зливом цієї операції скоїв злочин і підірвав довіру наших міжнародних партнерів, яка так важко завойовувалася протягом останніх п’яти років», – говорить Порошенко.
«Хто далі вам буде передавати сенситивну розвідувальну інформацію, яка завтра може опинитися в руках Путіна, з яким він прагне терміново зустрітися тет-а-тет, руйнуючи світову коаліцію, яка була створена на підтримку України?», – обурився Петро Порошенко.
«На сьогоднішній день Україна потребує захисту від монобільшості», – резюмує лідер «Європейської Солідарності».
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.47
Купівля 26.47Продаж 26.69
-
EUR
Купівля 30.63Продаж 31.02
- Актуальне
- Важливе