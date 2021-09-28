Зеленський запропонував Facebook відкрити офіс в Україні
Президент України Володимир Зеленський провів перемовини з головною операційною директоркою Facebook Шеріл Сендберг та віцепрезидентом компанії Ніком Клеггом
Про це повідомляє Офіс президента.
Зеленський запропонував розглянути можливість відкриття офісу компанії Facebook в Україні.
"Ми прагнемо надавати найкращі послуги та підтримку нашим українським користувачам. Це відображається у різних діях компанії, включно з нещодавнім запуском Facebook AMBER Alert в Україні, і ми сподіваємось у майбутньому зміцнити нашу співпрацю", – відповіла Сендберг.
Віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що передвиборча президентська кампанія Зеленського була найбільш технологічною у світі, і ключовими каналами комунікації були сервіси Facebook та Instagram.
Також учасники відеоконференції обговорили питання відкриття R&D-центру Facebook в Україні.
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