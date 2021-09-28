Зеленський запропонував Facebook відкрити офіс в Україні

Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський запропонував розглянути можливість відкриття офісу компанії Facebook в Україні.

"Ми прагнемо надавати найкращі послуги та підтримку нашим українським користувачам. Це відображається у різних діях компанії, включно з нещодавнім запуском Facebook AMBER Alert в Україні, і ми сподіваємось у майбутньому зміцнити нашу співпрацю", – відповіла Сендберг.

Віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що передвиборча президентська кампанія Зеленського була найбільш технологічною у світі, і ключовими каналами комунікації були сервіси Facebook та Instagram.

Також учасники відеоконференції обговорили питання відкриття R&D-центру Facebook в Україні.