Зеленський затвердив Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу
Президент затвердив стратегію, що визначає пріоритетні напрями державної військово-промислової політики, цілі реформи оборонно-промислового комплексу та очікувані результати їхнього досягнення з урахуванням актуальних загроз і викликів
Про це йдеться на сайті глави держави.
"Відповідно до Стратегії, метою державної військово-промислової політики є створення на основі сучасних стандартів корпоративного управління конкурентоспроможного та високотехнологічного оборонно-промислового комплексу, здатного задовольнити наявні та перспективні потреби Збройних Сил України та інших військових формувань в озброєнні та військовій техніці", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у документі враховано поточні та прогнозовані чинники, що впливають на розвиток ОПК. Зокрема, внутрішні та світові умови й тенденції розвитку сфери озброєнь.
Відомо, що стратегія реалізується у три етапи.
На першому етапі (2021-2022 роки) передбачається виконання завдань, визначених у пріоритетних напрямах розвитку ОПК, розробка та затвердження комплексного плану реформування оборонно-промислового комплексу.
Другий етап (2023-2024 роки) передбачає реалізацію проектів і планів розвитку оборонних підприємств.
На третьому етапі (2025-2030 роки) продовжуватиметься освоєння нових технологій, що забезпечать зниження використання імпортної продукції ОПК.
Також триватиме диверсифікація, технічне переозброєння й розвиток науково-виробничої бази підприємств оборонних галузей промисловості.
"Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України забезпечуватиме щорічне публічне звітування про стан реалізації Стратегії", - підсумовують у пресслужбі Президента.
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