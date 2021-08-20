Зеленський затвердив Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу

Про це йдеться на сайті глави держави.



"Відповідно до Стратегії, метою державної військово-промислової політики є створення на основі сучасних стандартів корпоративного управління конкурентоспроможного та високотехнологічного оборонно-промислового комплексу, здатного задовольнити наявні та перспективні потреби Збройних Сил України та інших військових формувань в озброєнні та військовій техніці", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що у документі враховано поточні та прогнозовані чинники, що впливають на розвиток ОПК. Зокрема, внутрішні та світові умови й тенденції розвитку сфери озброєнь.



Відомо, що стратегія реалізується у три етапи.



На першому етапі (2021-2022 роки) передбачається виконання завдань, визначених у пріоритетних напрямах розвитку ОПК, розробка та затвердження комплексного плану реформування оборонно-промислового комплексу.



Другий етап (2023-2024 роки) передбачає реалізацію проектів і планів розвитку оборонних підприємств.



На третьому етапі (2025-2030 роки) продовжуватиметься освоєння нових технологій, що забезпечать зниження використання імпортної продукції ОПК.



Також триватиме диверсифікація, технічне переозброєння й розвиток науково-виробничої бази підприємств оборонних галузей промисловості.



"Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України забезпечуватиме щорічне публічне звітування про стан реалізації Стратегії", - підсумовують у пресслужбі Президента.

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