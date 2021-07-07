Зеленський заявив, що Україна є найшвидшою в Європі за темпами проведення реформ
Президент України Володимир Зеленський заявив, що з огляду на те, "в якій ситуації Україна проводить реформи, то ми найшвидші сьогодніі в Європі"
Про це Зеленський сказав під час пресконференції, передає Еспресо.TV/
"Якщо ми відверто говоримо про терміни, про ситуацію, про клімат, про війну, про те, в якій ситуації Україна проводить реформи, то я вважаю, що ми найшвидші сьогодні в Європі. Ми дуже швидкі, ми мінімально бюрократичні, ми розуміємо, яка ціна часу для нас, тому що час у нас вимірюється людьми", - сказав Зеленський.
Він додав, що зараз Україна проводить реформ більше, ніж більшість країн.
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