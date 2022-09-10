Зеленський зустрівся з істориком Снайдером, що пише книгу про боротьбу України
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з істориком Тімоті Снайдером, котрий готує книгу про боротьбу України
Про це він повідомив у вечірньому зверненні.
"Дуже цікава й корисна зустріч була сьогодні з Тімоті Снайдером – відомим істориком, професором Єльського університету та великим другом України. Пан Снайдер зробив дуже багато для того, щоб нашу країну, наших людей, нашу історію у світі знали й розуміли. Його книжки добре відомі українським і світовим читачам. І невдовзі буде ще одна книга, він готує її зараз", - сказав він.
Зеленський додав, що вони з Снайдером обговорили природу російської агресії, пропаганди й зла, яке творять окупанти.
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Також у себе в telegram-каналі Зеленський заявив, що він поділився з істориком своїми спогадами про початок повномасштабного вторгнення та Нормандську зустріч 2019 року.
"Фрагменти нашої розмови американський історик планує використати у своїй майбутній книжці. Вдячний за те, що про Україну й нашу боротьбу за незалежність знатиме ще більше людей!", - додав Зеленський.
- Один з найбільш авторитетних світових фахівців з історії пострадянських країн Тімоті Снайдер розповів про РФ і Путіна, що знаходиться десь між Сталіним і Гітлером. Тімоті Снайдер - професор Єйльського університету. Автор книги "Криваві землі: Європа між Гітлером і Сталіним".
- 31 серпня народні депутати звернулись у відкритому листі до культового американського професора Тімоті Снайдера з проханням підтримати в наукових колах дослідження незаконності зайняття Росією місця Радянського Союзу в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй.
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