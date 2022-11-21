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Зеленський звернувся до українців у День гідності та свободи: можемо залишитися без грошей, бензину, гарячої води, світла, але не без волі

21 листопада, 2022 понедiлок
09:45
Новини Зеленський

Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян з нагоди Дня гідності та свободи 21 листопада

Відеозвернення він оприлюднив у своєму телеграмі.

"Ми відзначаємо сьогодні День гідності та свободи. Свято, яке показує, що для нас гідність і свобода – це свято. Відповідь на питання, хто такі українці і що для них головне", - нагадав Зеленський, що ці слова казав на цьому ж місці рівно рік тому. 

За його словами, змінилось чимало у нашій країні, Європі й усьому світі. Але дещо лишається незмінним.

"Це відповідь на питання, хто такі українці і що для нас головне. Дві цінності, нерозривно сплетені, як правий і лівий береги Дніпра. Як синій і жовтий кольори. Як слова Чубинського й музика Вербицького. Як дві нитки візерунка на вишиванці, де зашифровано наш генетичний код. Це гідність і свобода", - сказав український лідер.

Зеленський зазначив: ми завжди знали, чого хочемо. А цього року всі дізналися, що ми можемо. Це побачили друзі й вороги. Союзники й партнери. Переконалися ми самі. Хтось – укотре. Дехто – вперше. Але всі разом ми довели й продовжуємо доводити, що гідність і свобода для нас – свято. Це залишилося незмінним. І всі побачили, на що здатні українці.

Він навів приклади, що усі побачили, які в нас захисники й захисниці. Як можна дати відсіч одній із найбільших армій світу й стати однією з найкращих армій світу. Також, що всі побачили, на що здатні наші цивільні. Як можуть ставати живою стіною на шляху ворожих танків й БТРів; виходити на мітинги в окупації; берегти український прапор; затопити своє село, щоб не дати оркам проходу на Київ; збити російський безпілотник банкою консервації; дати окупантам насіння, щоб на місці, де вони згинуть, соняшники проросли.

"І всі побачили, які в нас лікарі, пожежники, рятувальники, залізничники, енергетики, фермери. Як можна бути на чергуванні кілька тижнів поспіль. Витягати з поля бою десятки поранених. Оперувати під бомбами й кулями. Під бомбами й кулями провести посівну та зібрати врожай. Читати лекції студентам онлайн, в окопі. Отримати диплом бакалавра онлайн, в окопі. Усі побачили, які в нас волонтери й небайдужі люди. Як можна за лічені години зібрати на безпілотники, швидкі, оптику, на тепловізори. Як дістати все. Купити все", - наголошує президент.

Всі побачили, які в нас діти. Як вони відмовляються від смартфонів і гаджетів, щоб передати кошти на армію. Як миють машини та продають малюнки, збираючи на ЗСУ. Як хлопчик втікає з дому, щоб записатись у ТрО. Як дівчинка з простріленими ногами 15 кілометрів веде авто, щоб вивезти чотирьох поранених дорослих, нагадує Зеленський.

"Усі побачили, який у нас народ! Готові віддати останнє. Готові стояти до останнього. Не втратили гідності. Мужності. Віри в себе. І об’єдналися. Щоб не втратити волю. Не втратити незалежність. Не втратити Україну. Можемо залишитися без грошей. Без бензину. Без гарячої води. Без світла. Але не без волі. І це залишається незмінним", - зазначив він.

Ми заплатили й продовжуємо платити за свободу дуже велику ціну, вважає Зеленський. І ніколи не забудемо всіх, хто віддав за Україну своє життя. І ніколи не пробачимо всім, хто позбавив їх життя й хотів позбавити нас волі. Але головне, що це нікому не вдалось і ніколи не вдасться.

"Дорогий народе! Ці слова я казав на цьому ж місці у цей же день рівно один рік тому. Що відтоді змінилося? Чимало. На нашій землі з’явилися воронки. У наших містах і селах – блокпости та їжаки. На наших вулицях буває темно. У наших домівках буває холодно. Змін багато, але вони не змінили найголовнішого. Бо найголовніше – не ззовні, а всередині. І це залишається незмінним. І тому ми витримаємо. Ми вистоїмо", - каже президент.

За його словами, всі різні, але українці й українки. Захисники й захисниці. Всі, xто знає: треба бути гідним, а не здаватися. Бо здаватись українці не звикли. Тому що мають гідність. А тому – свободу.

"Це залишається незмінним. Ми все подолаємо. Пересилимо. Переживемо. Переможемо! І в День гідності та свободи зберемось на Майдані Незалежності. Там, де завжди захищали гідність і свободу. На граніті, на барикадах під час Помаранчевої революції та Революції Гідності. Там, де ми відзначали 30-річчя незалежності України. І там, де ми відзначимо День Перемоги України. У мирному Києві, у мирній Україні я скажу про важливе. Про головне. Те, що лишилося незмінним. І залишиться незмінним", - додав Зеленський.

  • Сьогодні, 21 листопада, українці відзначають державне свято – День гідності та свободи

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