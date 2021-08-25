Зеленський звільнив Шевченка з посади посла України в Канаді
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким звільнив посла України в Канаді Андрія Шевченка з посади
Про це йдеться в указі.
"Звільнити Шевченка Андрія Віталійовича з посади Надзвичайного і Повноважного посла України в Канаді та з посади Представника України при Міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО) за сумісництвом", - йдеться в документі.
Нагадаємо, Андрій Шевченко обіймав посаду посла України в Канаді з 2015 року.
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