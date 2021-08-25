Зеленський звільнив Шевченка з посади посла України в Канаді

Про це йдеться в указі.

"Звільнити Шевченка Андрія Віталійовича з посади Надзвичайного і Повноважного посла України в Канаді та з посади Представника України при Міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО) за сумісництвом", - йдеться в документі.

Нагадаємо, Андрій Шевченко обіймав посаду посла України в Канаді з 2015 року.