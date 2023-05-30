Його оприлюденно на сторінці РДК у соцмережах.

РДК, йдеться в маніфесті, бореться за "російську національну державу" з "новим, етнічним поглядом на світ".

У такій державі, зазначається в маніфесті, не буде "етнічної злочинності та національного приниження", земля "належатиме тим, хто на ній народжений", а значення матимуть "лише кров, здібності та особисті досягнення".

Російський добровольчий корпус за численними свідченнями, сповідує крайні праві та неонацистські погляди. У самому РДК стверджують що перебувають у складі ЗСУ; у Києві офіційно це не підтверджували і не спростовували.