"Земля належатиме тим, хто на ній народився": Російський добровольчий корпус оприлюднив маніфест
Угруповання "Російський добровольчий корпус" випустило маніфест під назвою "Людина етнічна", у якому стверджує, що земля належить тим народам, які на ній народилися
Його оприлюденно на сторінці РДК у соцмережах.
РДК, йдеться в маніфесті, бореться за "російську національну державу" з "новим, етнічним поглядом на світ".
У такій державі, зазначається в маніфесті, не буде "етнічної злочинності та національного приниження", земля "належатиме тим, хто на ній народжений", а значення матимуть "лише кров, здібності та особисті досягнення".
Російський добровольчий корпус за численними свідченнями, сповідує крайні праві та неонацистські погляди. У самому РДК стверджують що перебувають у складі ЗСУ; у Києві офіційно це не підтверджували і не спростовували.
- Бійці Російського добровольчого корпусу разом з легіоном "Свобода Росії" взяли на себе відповідальність за вторгнення на територію Білгородської області 22 травня.
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