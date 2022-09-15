"Зернова ініціатива": 15 вересня з українських портів вийдуть 11 суден з 240 тис. тонн зерна на бортах
З портів Одеса, Чорноморськ і Південний сьогодні, 15 вересня, вийдуть 11 суден із 240 тис. тонн агорпродукції на бортах
Про це повідомили в Міністерстві інфраструктури України.
На борту 11 суден перевезуть 240 тис. тонн зерна для країн Азії, Африки та Європи.
Станом на 10-ту ранку дев'ять суден уже залишили порти Одеси та Чорноморська. У Південному порту два балкери очікують на сприятливі погодні умови.
Також Мінінфраструктури зазначає, що з моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано уже 3,33 млн тонн продукції. Усього з українських портів станом на 15 вересня вийшло 145 суден до країн Азії, Африки та Європи.
- 13 вересня з портів України вийшли сім суден з агропродукцією.
- 14 вересня стало відомо, що генсек ООН Гутерреш обговорив з Путіним продовження "зернової угоди".
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