Про це повідомили в Міністерстві інфраструктури України.

На борту 11 суден перевезуть 240 тис. тонн зерна для країн Азії, Африки та Європи.

Станом на 10-ту ранку дев'ять суден уже залишили порти Одеси та Чорноморська. У Південному порту два балкери очікують на сприятливі погодні умови.

Також Мінінфраструктури зазначає, що з моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано уже 3,33 млн тонн продукції. Усього з українських портів станом на 15 вересня вийшло 145 суден до країн Азії, Африки та Європи.

13 вересня з портів України вийшли сім суден з агропродукцією.

14 вересня стало відомо, що генсек ООН Гутерреш обговорив з Путіним продовження "зернової угоди".