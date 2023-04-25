Зграя безпілотників зможе прорвати ПВО Москви на 9 травня, - Володимир Яценко
Зграя безпілотників зможе прорвати протиповітряну оборону, яка захищатиме парад у Москві на 9 травня. Про це розповів співзасновник monobank та виробник дронів "Довбуш Т10" Володимир Яценко, який на початку квітня пообіцяв винагороду у розмірі 20 млн грн розробнику БПЛА, чий апарат зможе приземлитися 9 травня на Червоній площі в Москві
"Акція 9 травня може бути успішною якраз завдяки кількості дронів, які запустять у напрямку столиці країни-агресора. Є таке українське прислів’я — гуртом і батька легше бити. Сьогодні змагання ППО — БПЛА таке, що зграя з 20 безпілотників може прорвати будь-яку систему протиповітряної оборони, і ми це бачимо на прикладі тих же "Шахідів" (дрони іранського виробництва Shahed), які, по суті, достатньо примітивні, але через свою кількість прориваються навіть через сучасні ППО. "Панцир", як й інші системи ПРО, може бути ефективним для декількох БПЛА, але не зможе зупинити зграю безпілотників. 30-50 дронів прорвуть будь-який "Панцир", навіть якщо це буде не один, а три-чотири комплекси, що прикривають Червону площу", - розповів Володимир Яценко в інтерв’ю "Фокусу".
За його словами, конкурс зацікавив багатьох українських виробників БПЛА, але кількості тих, хто вже готовий взяти участь в акції 9 травня, Яценко не називає. При цьому співрозмовник «Фокуса» підкреслює, що навіть російські розробники дронів хотіли б позмагатись за преміальні гроші.
"Загальна сума премії суттєва і знайшла відгук навіть серед російських авіамоделістів. Для них відстань до Червоної площі може бути меншою, але ризик потрапити до ФСБ на порядок більший", - зазначив Володимир Яценко.
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