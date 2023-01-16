Жахачки на болотах: Москва-сіті під прицілом ЗСУ. Програма "Конєц спЄцопЄрацИЇ" о 18:00 на Еспресо
Ерефія лякає своїх громадян збройними силами України. Канікули Соловйова на фронті. Як Бандера розсварив росіян. А Лукашенко визначився: мнє умірать рано
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ЗСУ розвінчали міфи про "нЄпобЄдІмость рАсЄї" та її "вторую армІю мІра". Щопонеділка о 18:00 дивіться "КонЄц спЄцопЄрацИЇ". Це авторська програма Анни-Єви Мельник. В котрій, журналістка розповідає про падіння "рускАвА мІра" та реальне життя на московських болота
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