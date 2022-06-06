Жителі Казахстана під час референдуму підтримали зміни до Конституції: Назарбаєва позбавлять статусу "батько нації"
Поправки, запропоновані президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим, за даними ЦВК Казахстану, підтримали 77,18% учасників голосування. Проти проголосували 18,66% казахстанців
Про це повідомляє Deutsche Welle.Конституційні поправки передбачають перетворення країни з суперпрезидентської на президентську республіку з сильним парламентом.
В оновленій Конституції Казахстану закріплено рівновіддалений статус президента від усіх політичних партій та рухів, а також заборонено найближчим родичам глави держави обіймати керівні посади. Першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва позбавили конституційного статусу "єлбаси" ("батька нації")."Президент Казахстану Токаєв запропонував реформувати Конституцію після придушення кровопролитних заворушень у січні цього року. У процесі "відновлення порядку" Токаєв позбавив Назарбаєва та його родичів впливових державних постів. Експерти розцінюють останній референдум як підготовку Токаєва до висунення своєї кандидатури на другий президентський термін", – йдеться в матеріалі.
- Нагадаємо, Казахстан змінить назву своєї експортної нафти, щоб уникнути санкцій.
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