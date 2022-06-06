Жителі Казахстана під час референдуму підтримали зміни до Конституції: Назарбаєва позбавлять статусу "батько нації"

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Конституційні поправки передбачають перетворення країни з суперпрезидентської на президентську республіку з сильним парламентом.

В оновленій Конституції Казахстану закріплено рівновіддалений статус президента від усіх політичних партій та рухів, а також заборонено найближчим родичам глави держави обіймати керівні посади. Першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва позбавили конституційного статусу "єлбаси" ("батька нації").

Нагадаємо, Казахстан змінить назву своєї експортної нафти, щоб уникнути санкцій.

"Президент Казахстану Токаєв запропонував реформувати Конституцію після придушення кровопролитних заворушень у січні цього року. У процесі "відновлення порядку" Токаєв позбавив Назарбаєва та його родичів впливових державних постів. Експерти розцінюють останній референдум як підготовку Токаєва до висунення своєї кандидатури на другий президентський термін", – йдеться в матеріалі.

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