Житниця Європи у вогні: на світових ринках взлетіли ціни на пшеницю

Ф’ючерси на пшеницю на торгах в Чикаго продовжили своє метеоритне зростання, піднявшись за 11 доларів за бушель до найвищого рівня за 14 років.

Про це повідомляє "Еспресо.TV" з посиланням на Bloomberg.

Ціни ростуть на фоні російського вторгнення в Україну, що призвело до зупинки поставок з одного з найбільших виробників пщениці у світі.

Ціни продовжили ріст зранку 3 березня на торгах в Сінгапурі і зросли на 7,1% до 11,33 долара з початку торгів.

Відзначається, що пшениця є одним з основних злаків і використовується в усьому світі для виробництва багатьох продуктів харчування, від хліба до печива та локшини.

Війна приносить далекосяжний хаос у постачання з чорноморського регіону, в той час, коли глобальні запаси вже скоротилися через спеку та посуху. Порти в Чорному морі закриті, а на них припадає перевезення понад 25% світових вантажів пшениці.

Посів і збирання врожаю цього року під загрозою, оскільки фермери, ймовірно, будуть залучені до бойових дій, відзначає агентство.

Урожаї в Північній Америці та інших частинах Європи будуть критичними цього літа, щоб стримати зростання цін.

Нагадаємо, у 2018 році частка української м’якої пшениці в загальному обсязі імпорту її в ЄС склала 42%. Відтак Україна стала ключовим постачальником м’якої пшениці в Євросоюз, обійшовши таким чином Росію.

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