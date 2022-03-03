Житниця Європи у вогні: на світових ринках взлетіли ціни на пшеницю
Ф’ючерси на пшеницю подорожчали до 14-річного максимуму.
Ф’ючерси на пшеницю на торгах в Чикаго продовжили своє метеоритне зростання, піднявшись за 11 доларів за бушель до найвищого рівня за 14 років.
Про це повідомляє "Еспресо.TV" з посиланням на Bloomberg.
Ціни ростуть на фоні російського вторгнення в Україну, що призвело до зупинки поставок з одного з найбільших виробників пщениці у світі.
Ціни продовжили ріст зранку 3 березня на торгах в Сінгапурі і зросли на 7,1% до 11,33 долара з початку торгів.
Відзначається, що пшениця є одним з основних злаків і використовується в усьому світі для виробництва багатьох продуктів харчування, від хліба до печива та локшини.
Війна приносить далекосяжний хаос у постачання з чорноморського регіону, в той час, коли глобальні запаси вже скоротилися через спеку та посуху. Порти в Чорному морі закриті, а на них припадає перевезення понад 25% світових вантажів пшениці.
Посів і збирання врожаю цього року під загрозою, оскільки фермери, ймовірно, будуть залучені до бойових дій, відзначає агентство.
Урожаї в Північній Америці та інших частинах Європи будуть критичними цього літа, щоб стримати зростання цін.
- Нагадаємо, у 2018 році частка української м’якої пшениці в загальному обсязі імпорту її в ЄС склала 42%. Відтак Україна стала ключовим постачальником м’якої пшениці в Євросоюз, обійшовши таким чином Росію.
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