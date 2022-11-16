Життя не спинити – воно триває попри війну: цьогоріч в Україні зареєстрували 200 409 шлюбів
Станом на 15 листопада з початку 2022 року в Україні зареєстровано 200 409 нових шлюбів
Про це повідомляє Міністерство юстиції України.
"Життя не спинити – воно триває попри війну і незгоди, попри марні намагання ворога зламати і знищити нас як націю! 200 409 нових сімей було зареєстровано в Україні цьогоріч (станом на 15 листопада). За цей же період світ побачили 183 105 новонароджених українців та україночок", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, з 15 жовтня по 15 листопада, в Україні відділами ДРАЦС було зареєстровано 15 509 шлюбів та 16 162 новонароджених.
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