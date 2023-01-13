"Живемо, як на птахофабриці": науковці "Станції Вернадський" фіксують стрімке збільшення кількості пінгвінів

Про це повідомили в facebook.

Зазначається, що до 2007 року субантарктичні пінгвіни, яких зараз найчастіше можна побачити на фото, взагалі не гніздилися біля "Академіка Вернадського". Головною причиною цього вчені вважають пізнє розмерзання вод навколо острова Галіндез, де розташована станція.

У зв’язку з потеплінням в районі Західного узбережжя Антарктичного півострова субантарктичні пінгвіни ринули на південь.

"Перші їхні гнізда з’явилися 2007 р. на мисі Марина-Пойнт поблизу станції. З 2011-го до 2022 року кількість гнізд субантарктичних пінгвінів на нашому острові зросла більш як в 6 разів (220 гнізд 2011 р. порівняно з 1434 гніздами 2022 р.) А 2020 рік став рекордним – майже 1800 гнізд", - йдеться у дописі.

Зокрема повідомляється, що торік, через велику сніжність навесні (коли місця гніздування в низинах стали непридатними) та ростом своєї ж чисельності пінгвіни стали оселилися на колись недосяжних для них скелях в районі Пінгвін-Пойнта, а також на куполі Говорухи – домінівній височині острова. Така ж ситуація і цього року.

"Зі збільшенням кількості пінгвінів наш Галіндез почав змінюватися на очах. Експансія миловидних створінь призводить до накопичення значних кількостей посліду, що вижигає різноманітну до того рослинність та призводить до її збіднення. Проте, якщо знову температури будуть падати, органіка, яку пінгвіни залишили, поступово розкладеться і дасть життя новому, ще різноманітнішому угрупованню", - зазначається.

Додається також, що хоч полярники люблять усіх представників антарктичної природи, проте іноді жаліються, що за такої кількості пінгвінів-сусідів мають відчуття, наче живуть на птахофабриці – і за запахами, і за звуками.

"Зміна кількості популяції субантарктичних пінгвінів наразі одна з небагатьох чітко задокументованих реакцій природи на останні зміни клімату в регіоні. Тому це питання перебуває в епіцентрі уваги українських вчених", - йдеться у дописі.

9 грудня у субарктичних пінгвінів, які проживають поблизу української станції "Академік Вернадський" в Антарктиді (острів Галіндез), вилупилося перше в цьому сезоні пташеня.

7 січня повідомлялося, що у мережі набирає популярності відео, де пінгвіни оточили станцію "Академіка Вернадського" в Антарктиді.

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