Про це повідомляє редакція Радіо Свободи у Туркменістані.

Жінкам відтепер не дозволяють носити одяг, що "облягає", фарбувати волосся, нарощувати нігті чи вії та збільшувати губи.

Як повідомляють очевидці, упродовж останніх тижнів десятки жінок втратили роботу за нібито вставлені грудні імпланти або збільшені губи. У Ашхабаді та інших туркменських містах поліція під час рейдів у громадських місцях та офісах затримує жінок із накладними віями й нігтями, доставляє їх до відділків, наказує позбутися результатів косметичних процедур та заплатити штраф у розмірі близько 140 доларів.

Також для жінок ввели заборону їздити в автомобілях із чоловіками, які не є їм родичами. Дорожня поліція зупиняє машини з пасажирками та вимагає доказів того, що жінка доводиться водієві родичкою.

За словами деяких активістів та мешканців Туркменістану, нові обмеження, які не були навіть офіційно оголошеними, можуть стати останньою краплею у чаші терпіння людей. Жінки думають над проведенням масових протестів.

Омбудсман Людмила Денісова отримала близько 400 звернень про зґвалтування дорослих і дітей в Україні окупантами, однак ці люди не дають свідчення слідчим.