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Журнал Фокус відсвяткував день народження. 15 років лідерства, інновацій та драйву

28 вересня, 2021 вiвторок
15:34
Новини

Перший номер журналу "Фокус" вийшов 29 вересня 2006 року. За минулі 15 років було випущено 728 номерів, десятки рейтингів і спецпроектів. За 15 років видання не тільки вижило, а й посилило свої позиції. Багаторічне лідерство тижневика на ринку доповнює динамічний розвиток сайту Focus.ua, відвідуваність якого за 3 роки зросла в 6 разів

Кожен номер журналу "Фокус" — це півтора десятка аналітичних статей, репортажів та інтерв'ю. Редакція пише про все, що цікаво і важливо. Від переламних моментів геополітики до спортивних перемог, від проблем економіки до нових кумирів і причин їх успішності. 

Протягом 15 років друкована версія журналу займає топові позиції серед ділових медіа. Так, за даними звіту дослідницької компанії TNS "MMI Україна 2020/3 + 2020/4", аудиторія одного номера журналу "Фокус" становить 87,3 тис. осіб, завдяки чому він займає другий рядок рейтингу тижневиків ділової преси. 

Читач "Фокуса" прагне не тільки знати, що відбувається, а й розуміти причини і наслідки подій. Саме такий контент пропонує видання. Редакція докладає всіх зусиль, щоб зберігати об'єктивність і надавати читачам повну інформацію, критично аналізуючи скандали і чутки. Головним принципом роботи "Фокуса" залишається аналітичний підхід до контенту. 

За роки існування тижневик помітно вплинув на розвиток ринку вітчизняних медіа. Тепер всілякі рейтинги готують й інші видання, але першим українським журналом, який запропонував такий формат, все одно залишається "Фокус".

 "У далекому 2006 року навіть щотижневі медіа прагнули стежити за новинами. Але з кожним роком життя прискорювалися, розвивалися нові технології, а тому в журналі ставало все більше аналітики, точніше, "пояснювальній журналістики", коли ми розповідаємо читачеві, що відбувається, кому це вигідно, до яких наслідків може привести", — говорить головний редактор "Фокуса" Олексій Газубей. 

Топ-менеджмент ЗМІ робить ставку на технічне вдосконалення сайту Focus.ua, розширення онлайн аудиторії та якість власного новинного контенту. ЗМІ — це не платформа, не агрегатор, а посередник, головна цінність якого — довіра читачів. 

 "Якщо раніше сайт був дзеркалом журналу, доповненим літературно насиченими лонгрідами, то зараз це самостійний підрозділ, здатний оперативно відпрацьовувати широке коло тем. Ми не приймаємо снобізму, але намагаємося максимально строго слідувати редакційним правилам і форматам, навіть якщо мова йде про несерйозне", — пояснює шеф-редактор Focus.ua Михайло Багінський. 

Один з головних секретів успіху "Фокуса" — це професійна команда і десятки крутих фахівців. "Я високо ціную команду видання, злагоджена робота якої стала запорукою успіху "Фокус Медіа" і дозволяє нам ставити перед собою настільки високі цілі. Я довіряю професіоналам "Фокуса" і переконаний, що незалежність редакції необхідна умова подальшого зростання нашої багатомільйонної читацької аудиторії", — підкреслює власник ТОВ "Фокус Медіа" Олександр Борщевич.

У непростий час карантинних обмежень "Фокус" вистояв, незважаючи на понесені збитки, через вимушену зупинку роботи друкованої версії майже на три місяці, і більше того наростив темпи і по зростанню трафіку сайту, і за рекламними доходами. 2021 рік став дуже вдалим, позитивним для компанії. 

 "Ми зміцнили команду новими фахівцями, було багато знакових інтерв'ю з першими особами країни, рейтингів і аналітичних матеріалів, які набрали величезну кількість переглядів. І ми маємо намір продовжувати в тому ж форматі: нарощувати трафік, розширювати читацьку аудиторію, випускати якісний тижневик", — говорить генеральний директор "Фокус Медіа" Вікторія Калкатіна. 

Що стосується сайту, то ще на початку 2018 року він обіймав місце в п'ятій десятці рейтингу українських онлайн-ЗМІ по відвідуваності, але в 2021-му зміг вийти в лідери. Сьогодні Focus.ua розмістився в топ-15 інформаційних онлайн-видань [на момент публікації статті сайт займає 12-у позицію]. І якщо за весь 2010 рік сайт зміг зібрати аудиторію, трохи більше 8 млн, то сьогодні таку кількість користувачів Focus.ua збирає протягом місяця.

"Завдяки зростанню трафіку на сайті та високій зацікавленості рекламодавців в наших носіях, як друкованого так і цифрового, фінансовий результат за цей короткий період покращився в рази, навіть перевищив мої очікування", — коментує Олександр Борщевич. — "Ми збережемо друковану версію Фокуса, а з січня 2022 року журнал буде виходити українською мовою, як того вимагає законодавство, — ділиться планами Олександр Борщевич. — "Фокус" став першим ЗМІ в моїй бізнес-практиці. Це був свідомий і бажаний крок. І перший же рік роботи виправдав всі мої очікування". 

23 вересня в ресторанному комплексі Queen Київ відбулося святкування 15-річчя журналу Фокус. Авторитетне видання прийшли привітати політики, експерти, медійні особистості, знаменитості й артисти. Спеціальною гостею вечора виступила українська співачка Наталія Могилевська. 

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