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Журнал "Фокус" з 2022 року переходить на українську мову

24 грудня, 2021 п'ятниця
16:29
Новини Фокус

Суспільно-політичний тижневик "Фокус" офіційно змінює мову друку, вже перший номер 2022 року вийде українською

Відповідно до Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" видання перейде на державну мову, при цьому сайт focus.ua продовжить мати дві мовні версії - українську та російську.

При цьому наклад, об’єм та редакційна політика журналу не зміняться: "Фокус" і надалі залишатиметься авторитетним джерелом ділової інформації та продовжить підтримувати стандарти незалежної журналістики, надаючи читачам якісний контент та допомагаючи об'єктивно орієнтуватися у тому, що відбувається в країні та за її межами.

"Вже цього тижня наші журналісти розпочали підготовку номера, який вийде 14 січня. Статті пишуться українською мовою, у нас дуже кваліфіковані і грамотні співробітники. Посилено штат літературних редакторів - одже наші читачі отримають такий самий якісний продукт, як і раніше. Зважаючи на те, що норми Закону не дозволяють нам забезпечити права російськомовних читачів повною мірою, нагадую, що на сайті focus.ua залишається російськомовна сторінка і вона дуже популярна. Друкована версія видаватиметься лише українською мовою", — заявив головний редактор журналу Олексій Газубей.

Нагадаємо, видання виходить з вересня 2006 року, за минулі 15 років було випущено 741 номер, десятки рейтингів та спецпроектів. Протягом усього періоду журнал друкувався російською. Друкована версія журналу посідає топові позиції серед ділових медіа. Так, за даними звіту дослідницької компанії TNS "MMI Україна 2020/3 + 2020/4", аудиторія одного номера журналу "Фокус" становить 87,3 тис. осіб, завдяки чому він посідає другий рядок рейтингу тижневиків ділової преси.

У департаменті підписки зазначають, що передплатники видання були заздалегідь поінформовані про перехід журналу на державну мову. 

З першим номером україномовного "Фокусу" можна буде познайомитись 14 січня 2022 року.

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