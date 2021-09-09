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Журналісти не мають права замовчувати "вагнергейт", бо це зрада української армії, – Ірина Геращенко у Раді

9 вересня, 2021 четвер
12:09
Новини

Офіс Зеленського тисне на медіа, щоб вони замовчували розслідування CNN про "вагнергейт"

Про це з трибуни Верховної Ради заявила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, пише пресслужба партії "ЄС".

Вона наголосила, що "вагнергейт" – це зрада українських розвідників і армії, яка захищає незалежність нашої держави.     

"Після резонансного матеріалу CNN  Банкова вже заявила, що CNN бреше. Очевидно, що правду говорять тільки пригодовані шашликами олігархічні телеканали, які розповідають країні і світові про найвеличнішого лідера сучасності, який і зрадив спецоперацію наших спецслужб, яка мала увійти в золотий фонд української спецслужби. Я нагадаю, що серійні вбивці, причетні до збиття МН17, до вбивств на Донбасі і в Сирії, були заманені унікальною спецоперацією, яка проводилась українською розвідкою разом з нашими партнерами по НАТО і зірвалася в останній момент", – зазначила Геращенко.

"Явку з повинною Зеленський дав так само на олігархічному телеканалі, де зізнався, що це він розповів правду про цю спецоперацію Лукашенку-Путіну", – нагадала Ірина Геращенко.

"Якщо CNN говорить неправду, то чому Банкова не подає до суду? Я хочу нагадати, що коли ВВС дали неправдиву фейкову інформацію про зустріч Порошенка і Трампа, Порошенко виграв у ВВС в суді, а гроші передав у фонд "Повернись живим" на реабілітацію наших військових", – зауважила співголова фракції.

Вона також звернула увагу на те, що журналіст CNN, який зробив розслідування про "вагнергейт", у квітні цього року їздив із Зеленським на передову, а сьогодні Банкова називає його "агентом ФСБ".

"Коли Банкова говорить про те, що CNN розповсюджує брехню і неправду, і звинувачує у співпраці з ФСБ, то я нагадаю, що Зеленський з цим журналістом CNN був на передовій, на першій лінії зіткнення. Так це виходить, що Зеленський повіз агентів ФСБ на першу лінію зіткнення, щоб вони там зняли інформацію про наших військових?", – дивується Геращенко.

"Я була журналістом і пішла з журналістики, коли з Банкової почали приходити темники з двома фразами. Перша – "тема важная и актуальная". Там говорити хороше про Банкову.  І друга – "просьба игнорировать". Тобто мовчати про опозицію. Так от зараз темники повернулися. Я подивилась моніторинг вчорашніх новин. Жодної інформації про розслідування CNN там немає. Я хочу апелювати до журналістів. Ви можете любити чи не любити Порошенка чи Зеленського. Але ви зобов’язані шанувати українську армію, яка гарантує нашу незалежність і ваше право працювати в незалежній країні. І сьогодні, коли зрадили українську армію на Банковій, ви як журналісти не маєте права замовчувати цю зраду", – вернулася Геращенко до ЗМІ.

"Ми чекаємо розслідування Bellingcat. І я сподіваюся, що його українські медіа помітять. Ми знаємо, що за 200 доларів можна зняти інформацію про ДТП "слуг". Цікаво, скільки заплатила Банкова і платить сьогодні олігархічним каналам, щоб вони не помічали зраду української армії", – зауважує Ірина Геращенко.

"Європейська Солідарність" і всі люди, які в першу чергу не з Зеленським воюють, а відстоюють право української армії захищати країну і нашу незалежність, будуть захищати сьогодні наші спецслужби", – резюмує Ірина Геращенко.

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