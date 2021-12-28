Журналісти показали розміщення російських військових баз на окупованому Донбасі: карта

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на карту військових баз РФ в Україні.



Так, на мапі вказано девʼять обʼєктів, серед яких позиція бойовиків "ЛНР" біля дороги, яка йде від автомобільної розвʼязки на трасі Р22 на Новосвітлівку.







Також на карті відмічені полігон біля міста Міусинська, база техніки в селі Мирному, база артилерії поблизу Марусиного, велика база для техніки з полігоном біля Бугаївки, полігон біля Софіївки, база біля села Комуна (поряд із Дебальцевим) полігон і база зберігання техніки біля села Тернового і полігон у районі населеного пункту Покровка.







На всіх зазначених базах і полігонах фіксували російську військову техніку.



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