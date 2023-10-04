З'їли цукерки з канабісом: на Ямайці понад 60 дітей потрапили до лікарні
На Ямайці понад 60 дітей з початкової школи потрапили до лікарні після того, як з'їли цукерки з канабісом: кожна містила в собі 100 мг психоактивної речовини
Про це інформує BBC, посилаючись на слова міністерки освіти країни.
За словами міністерки Фейвал Вільямс, у деяких дітей спостерігали блювоту та галюцинації, кількох поставили на внутрішньовенну крапельницю, втім ніхто з них не перебуває у важкому стані.
"Лікарі та медсестри роблять все можливе, щоб забезпечити одужання учнів", - поінформувала вона.
Зазначається, що діти навчаються у школі, розташованій у районі Сент-Еннс-Бей, що за 80 км від столиці Ямайки Кінгстона. Їм від 7 до 12 років.
Місцеві інформагенства зазначають, що також постраждали діти з сусідньої школи. За словами директора, цукерки діти придбали у незнайомця. Його наразі розшукує поліція.
На ймовірній упаковці від цукерок зазначено, що їх заборонено продавати та вживати дітям, адже кожна цукерка містить 100 мг психоактивної речовини дельта-8 тетрагідроканабінолу (ТГК): така доза вважається високою навіть для дорослої людини.
Довідково. Ямайка декриміналізувала зберігання невеликої кількості канабісу для особистого вживання у 2015 році. Однак, за словами міністра охорони здоровʼя Крістофера Тафтона, уряд не дозволяє імпорт харчових продуктів, які містять наркотики.
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