Про це він розповів в етері Еспресо.



"Зима довга і ми повинні навчитися електроспоживанню в Україні. Можу сказати, що звичайна українська родина може заощаджувати 25-30% електроенергії. Також потрібно навчитися у пікові години споживати електроенергію, а саме з 17:00 до 23:00, тому що система може не витримати навантаження й енергетики будуть вимушені відключати частину споживачів", - зауважив Сергій Коваленко.



Гендиректор YASNO зазначив, що дуже велике навантаження на енергосистему дають теплі підлоги, кондиціонери, які вмикаються на обігрів житла, також електрочайники, тостери та подібна побутова техніка – вони всі у пікові моменти дуже сильно підвищують споживання електроенергії.



"Наші рекомендації незмінні, треба розтягувати своє споживання на денні чи нічні години, а у вечері та зранку намагатися обмежувати використання потужних електропристроїв. Також ми недооцінюємо споживання звичайного світла у своїх оселях, і якщо мільйон квартир одночасно генерують по декілька кімнат з увімкненим світлом, то це також велике споживання. Тому, повимикайте світло там, де воно вам не потрібно, і це вже буде відчутний відсоток. На мій погляд, легко не буде, на жаль, ці чотири-шість місяців будуть найскладнішими. Тому, закликаю кожного підготуватися до можливих відключень", - підкреслив Коваленко.

12 жовтня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав українців максимально економити енергоресурси

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