Залишилося кілька тижнів до сповільнення бойових дій. І завершення цього, чергового етапу війни.

Наступний етап — зима, яка протестує стійкість народів. Це буде не стільки війна армій, скільки протистояння витривалості цивільних та політиків. Громадянських суспільств та приватного бізнесу. Систем: автократій та демократій. Та, що виявиться сильнішою, в кращій формі вийде з зими.

І далі, десь наприкінці лютого, Росія плануватиме новий наступ. Клуб автократів — модель підтримки Росії та підвищення турбулентності.

Це буде не стільки війна армій, скільки протистояння витривалості цивільних та політиків

Яким буде цей етап, ніхто не зможе вам сказати. А ті, хто удають, що знають, — м'яко кажучи, маніпулюють.

Він залежатиме від того, як світ переживе зиму і який новий світ зустріне весна 2023.

Джерело

Про авторку: Агія Загребельська, українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015 - 2019).

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