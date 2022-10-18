Про це повідомляється в офіційному Instagram королівської родини.

Орден британському актору, який зіграв у пʼяти фільмах франшизи про спецагента 007, вручила принцеса Анна, єдина донька Єлизавети ІІ.

"Ми чекали на вас... Принцеса вручає Деніелу Крейгу Орден Святого Михайла і Святого Георгія – таку нагороду отримав його персонаж Джеймс Бонд – на знак визнання його видатного внеску у кіно та театр", - повідомили представники королівської родини.

Орден Святих Михайла та Георгія (CMG) заснований у 1818 році королем Георгом IV і є шостим за старшинством титулом у британській системі нагород. Цей орден вручають чоловікам та жінкам, які обіймають високу посаду на держслужбі або несуть надзвичайну або важливу невійськову службу Великої Британії в іншій державі.

Деніел Крейг зʼявився в ролі Джеймса Бонда у фільмі "Казино Рояль" в 2006 році і востаннє зіграв спецагента у картині "Не час помирати", прем'єра якого відбулася у вересні 2021 року.

Крейга також призначили почесним офіцером Королівського флоту Великої Британії. Його персонаж Бонд також є командувачем Королівського флоту.

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