Зірка "Месників" розкритикував Маска за скандальні заяви про Україну

Відповідне повідомлення Марк Руффало оприлюднив у Twitter.

Відомий американський актор італійського походження Марк Руффало відреагував на скандальні заяви бізнесмена, керівника Tesla Ілона Маска.

"Ілон повинен був виконати домашнє завдання. Однак він помилився в кожному окремому пункті, включаючи припущення, що ООН буде наглядати за незаконним референдумом, що суперечить самому статуту ООН. Ілон, ти можеш краще", - прокоментував актор.

Elon should have done his homework. He got it wrong on every single point, including suggesting the UN oversee the illegal referendum is against the UN bylaws itself. Elon, you can do better. https://t.co/4s7EoiF4Yl — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) October 4, 2022

Увечері 3 жовтня у верифікованому акаунті Маска з'явилася серія провокаційних твітів. Зокрема, Ілон Маск припустив, як можна досягнути миру в Україні, й запропонував підтримати або ні його пропозицію. Серед пунктів, які опубліковано в опитуванні Маска, – "провести ще раз референдум на тимчасово окупованих РФ українських територіях" і "віддати Росії Крим". У коментарях Маску натомість запропонували демілітаризувати Росію і порадили вчити історію. На таке опитування відреагував і президент України Володимир Зеленський. У своєму акаунті він також запустив опитування. У ньому Зеленський запитав користувачів, який Ілон Маск їм подобається більше - той, що підтримує Україну, чи той, що підтримує Росію.

Своєю чергою українці відгукнулися на заклик волонтерів Сергія Притули та Ігоря Лаченкова зібрати гроші "на підручник з історії України для Ілона Маска" – після того, як він опублікував серію провокаційних твітів. Зібрані кошти витратять для потреб ЗСУ. Лише за 30 хвилин українці задонатили мільйон гривень. Трохи більш ніж за годину на рахунку було вже понад 1,7 млн грн. 4 жовтня Притула сказав, що менш ніж за добу українці зібрали вже понад 2,3 млн грн.

На це відреагував і президент Литви Гітанас Науседа. Він сказав: "коли хтось намагається вкрасти колеса Тесли, це не робить його власником".

Згодом Маск під опитуванням президента Володимира Зеленського заявив, що все ще на стороні України.

Кремль також відреагував на такі твіти бізнесмена. Вважає їх "вельми позитивними".

Пізніше Ілон Маск запропонував компанії Twitter Inc відновити угоду про купівлю, хоча раніше відмовився від неї.

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