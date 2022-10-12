Зірка "Теорії великого вибуху" Кейлі Куоко вперше стане мамою
Актриса Кейлі Куоко, найбільш відома за роллю Пенні у телесеріалі "Теорія великого вибуху", повідомила, що чекає на донечку
Про це Кейлі Куоко написала в Instagram.
Актриса, зірка серіалів "Теорія великого вибуху" та "Бортпровідниця", оприлюднила фото з вечірки, на якій розкрили стать майбутньої дитини. На знімках Куоко зі своїм бойфрендом - актором Томом Пелфрі.
На фото майбутні батьки тримають в руках білий торт з яскраво-рожевою начинкою. У пари народиться дівчинка.
"Дівчинка Пелфрі зʼявиться в 2023 році, ми на сьомому небі від щастя", - написала Куоко.
36-річна актриса та її 40-річний бойфренд офіційно заявили про свої стосунки на церемонії "Еммі" у вересні. Інформації про шлюб не було, утім на оприлюднених знімках видно, що обидва партнери мають обручки.
Зірка також поділилась світлинами, де Пелфрі тримає маленький дитячий одяг, а також фотографіями, на яких воно позують з чашками "тато-ведмідь" та "мама-ведмедиця".
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