Зірка "Теорії великого вибуху" Кейлі Куоко вперше стане мамою

Про це Кейлі Куоко написала в Instagram.

Актриса, зірка серіалів "Теорія великого вибуху" та "Бортпровідниця", оприлюднила фото з вечірки, на якій розкрили стать майбутньої дитини. На знімках Куоко зі своїм бойфрендом - актором Томом Пелфрі.

На фото майбутні батьки тримають в руках білий торт з яскраво-рожевою начинкою. У пари народиться дівчинка.

"Дівчинка Пелфрі зʼявиться в 2023 році, ми на сьомому небі від щастя", - написала Куоко.

36-річна актриса та її 40-річний бойфренд офіційно заявили про свої стосунки на церемонії "Еммі" у вересні. Інформації про шлюб не було, утім на оприлюднених знімках видно, що обидва партнери мають обручки.

Зірка також поділилась світлинами, де Пелфрі тримає маленький дитячий одяг, а також фотографіями, на яких воно позують з чашками "тато-ведмідь" та "мама-ведмедиця".



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