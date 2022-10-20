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Зірка "Зоряних воєн" Марк Гемілл допоміг зібрати кошти на понад 500 дронів для України

20 жовтня, 2022 четвер
12:06
Культура Марк Гемілл

Голлівудський актор, виконавець ролі Люка Скайвокера у трилогії "Зоряні війни" став амбосадором платформи United24 та вже зібрав гроші на покупку понад 500 дронів для проєкту "Армія дронів"

Про це пише Bloomberg.

Актор Марк Гемілл, який зіграв роль джедая в оригінальній трилогії Джорджа Лукаса "Зоряні війни", що вийшла на екрани в 1977 році, місяць тому став амбасадором United24. Він долучився до збору коштів для українського проекту "Армія дронів". 

"Дуже просто: Україні потрібні дрони. Вони визначають результати війни, вони захищають свою землю, своїх людей, вони стежать за кордоном, вони очі в небі", зазначив Гемілл в інтерв’ю Джо Матью на Bloomberg Radio’s Sound On. 

За словами актора, він сам був здивований успіхом проєкту.

"Я був справді шокований, тому що вони щонайменше два-три рази на тиждень дають мені новини про те, що відбувається. І вони сказали, що отримали понад 500 дронів, відколи я почав це робити", - поділився Гемілл.

Раніше актор опублікував у Twitter зображення самотнього винищувача X-Wing у синьо-жовтих кольорах, на якому літає його персонаж Скайвокер, що протистоїть флоту, якими керує імперія зла.

  • Наприкінці вересня голлівудська зірка, актор із "Зоряних війн" Марк Гемілл став амбасадором фандрейзингової платформи United24
  • Артисти по всьому світу, селебрітіз підтримують Україну та долучаються до UNITED24.
  • Так, амбасадоркою ініціативи UNITED24 стала американська вокалістка, композиторка, акторка та режисерка Барбра Стрейзанд 
  • Лімітовану колекцію колонок встановили у магазинах бренду в Європі з закликом підтримувати Україну й донатити через UNITED24.
  • Spotify перейменував плейліст Music of Ukraine на UNITED24: Music For Ukraine. До нього увійдуть нові пісні. Також платформа створює новий спосіб підтримки України.
  • В межах проєкту "24 000 друзів України" благодійники з різних країн можуть оформити щомісячну підписку на UNITED24 за 24 долари.
  • 5 вересня стало відомо, що за чотири місяці роботи платформа United24 зібрала майже $200 млн на допомогу Україні. 

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