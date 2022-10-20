Зірка "Зоряних воєн" Марк Гемілл допоміг зібрати кошти на понад 500 дронів для України
Голлівудський актор, виконавець ролі Люка Скайвокера у трилогії "Зоряні війни" став амбосадором платформи United24 та вже зібрав гроші на покупку понад 500 дронів для проєкту "Армія дронів"
Про це пише Bloomberg.
Актор Марк Гемілл, який зіграв роль джедая в оригінальній трилогії Джорджа Лукаса "Зоряні війни", що вийшла на екрани в 1977 році, місяць тому став амбасадором United24. Він долучився до збору коштів для українського проекту "Армія дронів".
"Дуже просто: Україні потрібні дрони. Вони визначають результати війни, вони захищають свою землю, своїх людей, вони стежать за кордоном, вони очі в небі", зазначив Гемілл в інтерв’ю Джо Матью на Bloomberg Radio’s Sound On.
За словами актора, він сам був здивований успіхом проєкту.
"Я був справді шокований, тому що вони щонайменше два-три рази на тиждень дають мені новини про те, що відбувається. І вони сказали, що отримали понад 500 дронів, відколи я почав це робити", - поділився Гемілл.
Раніше актор опублікував у Twitter зображення самотнього винищувача X-Wing у синьо-жовтих кольорах, на якому літає його персонаж Скайвокер, що протистоїть флоту, якими керує імперія зла.
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