Про це пише Bloomberg.

Актор Марк Гемілл, який зіграв роль джедая в оригінальній трилогії Джорджа Лукаса "Зоряні війни", що вийшла на екрани в 1977 році, місяць тому став амбасадором United24. Він долучився до збору коштів для українського проекту "Армія дронів".

"Дуже просто: Україні потрібні дрони. Вони визначають результати війни, вони захищають свою землю, своїх людей, вони стежать за кордоном, вони очі в небі", зазначив Гемілл в інтерв’ю Джо Матью на Bloomberg Radio’s Sound On.

За словами актора, він сам був здивований успіхом проєкту.

"Я був справді шокований, тому що вони щонайменше два-три рази на тиждень дають мені новини про те, що відбувається. І вони сказали, що отримали понад 500 дронів, відколи я почав це робити", - поділився Гемілл.

Раніше актор опублікував у Twitter зображення самотнього винищувача X-Wing у синьо-жовтих кольорах, на якому літає його персонаж Скайвокер, що протистоїть флоту, якими керує імперія зла.

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