З'їзд суддів України обрав п'ятьох членів Вищої ради правосуддя

Про це повідомляє сайт Ради суддів України.

"Обраними членами ВРП за результатами таємного голосування стали: Котелевець Алла Вікторівна - суддя Харківського апеляційного суду, Усик Григорій Іванович - суддя Касаційного цивільного суду у складі ВС, Сасевич Олександр Михайлович - суддя Львівського окружного адміністративного суду, Бокова Юлія Валеріївна - суддя Господарського суду Донецької області, Попікова Ольга Володимирівна - суддя Північного апеляційного господарського суду", - йдеться у повідомленні.

Загалом до бюлетення було внесено 16 кандидатів на посаду члена ВРП, які були розділені за квотним принципом.

"До квоти від загальних судів було внесено 9 кандидатів. Делегати з'їзду могли проголосувати за чотирьох з них. До квоти від адміністративних судів - 4 кандидати, де голосувати можна було не більше як за дві кандидатури. До квоти від господарських судів - 3 кандидати, де голосувати можна було також не більше як за двох кандидатів", - зазначає Рада суддів України.

Новообрані члени ВРП склали присягу члена ВРП.

Раніше, в грудні 2022 року, посли G7 нагадали, що реформа правосуддя - одна з ключових умов для руху України до ЄС.

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