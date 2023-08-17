Про це пише Іndependent.

В аеропорту повідомили, що в середу ввечері на злітній смузі накопичилася значна кількість води, і наземне обслуговування було призупинено.

На сайті аеропорту зазначено, що близько 70 рейсів було скасовано, а 23 рейси, що прямували до Франкфурта, були перенаправлені в інші аеропорти.

Представник аеропорту підтвердив, що наземне обслуговування було зупинено більш ніж на дві години. За попередніми оцінками, ситуація зі скасуванням рейсів зачепила близько тисячі пасажирів.

Окрім проблем з рейсами, люди не могли вийти з літаків, які вже приземлилися. Високий рівень води не дозволяв це зробити. На опублікованих відео видно масштаби затоплення аеропорту – вікна автомобіля можна було буквально дотягнутися рукою до води.

Німецька метеорологічна служба (DWD) напередодні оголошувала штормове попередження для всієї землі Гессен. Дощ, штормовий вітер і блискавки, що супроводжували сильні грози, стали причиною численних виїздів пожежних підрозділів. Метеорологи зафіксували понад 25 000 ударів блискавок протягом однієї години. Швидкість вітру сягала 81 кілометра на годину.