Злива на понад 2 години зупинила роботу одного з найбільших аеропортів Європи
Сильний дощ у Німеччині спричинив повені та скасування десятків рейсів у аеропорту Франкфурта, найбільш завантаженому в країні та одному з головних у Європі
Про це пише Іndependent.
В аеропорту повідомили, що в середу ввечері на злітній смузі накопичилася значна кількість води, і наземне обслуговування було призупинено.
На сайті аеропорту зазначено, що близько 70 рейсів було скасовано, а 23 рейси, що прямували до Франкфурта, були перенаправлені в інші аеропорти.
Представник аеропорту підтвердив, що наземне обслуговування було зупинено більш ніж на дві години. За попередніми оцінками, ситуація зі скасуванням рейсів зачепила близько тисячі пасажирів.
Окрім проблем з рейсами, люди не могли вийти з літаків, які вже приземлилися. Високий рівень води не дозволяв це зробити. На опублікованих відео видно масштаби затоплення аеропорту – вікна автомобіля можна було буквально дотягнутися рукою до води.
Німецька метеорологічна служба (DWD) напередодні оголошувала штормове попередження для всієї землі Гессен. Дощ, штормовий вітер і блискавки, що супроводжували сильні грози, стали причиною численних виїздів пожежних підрозділів. Метеорологи зафіксували понад 25 000 ударів блискавок протягом однієї години. Швидкість вітру сягала 81 кілометра на годину.
- Нагадаємо, Фінляндія та Естонія 17 серпня дозволили проліт трьох російських літаків через свій повітряний простір всупереч забороні – це було зроблено з міркувань безпеки через грозовий фронт, який опинився на шляху повітряних суден.
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