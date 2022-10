Про це дружина британського принца Гаррі Меган Маркл розповіла у своєму новому подкасті з Періс Хілтон, пише The Daily Mail.

У новому подкасті "Archetypes" із Періс Хілтон, що вийшов під назвою "Breaking Down the Bimbo", Меган Маркл згадала, як виконувала роль дівчинки-портфельниці у шоу "Deal or No Deal". Майбутня герцогиня мала тримати та розкривати скриньку з грошима. Під час цієї роботи на телебаченні її зобов'язували підкладати мʼякі підкладки у бюстгальтер для візуального збільшення грудей, прикріплювати накладні вії, носити накладне волосся та засмагати.

Герцогиня Сассекська зазначила, що вона вдячна цій роботі за гроші, що давало їйзмогу платити за рахунки, але їй не подобалось, як це змушувало її почуватись. Меган сказала, що хоче, щоб її доньку Лілібет цінували в першу чергу за її розум, а не за красу, як це було з самою Меган у телешоу. У "Deal or No Deal" майбутня герцогиня з'являлася між 2006 і 2007 роками, називаючи це робою для оплати рахунків.

"Я хочу, щоб наша дочка прагнула бути трохи вищою. Так, я хочу, щоб моя Лілі хотіла бути освіченою, хотіла бути розумною і пишатися цим", - заявила Меган Маркл.

16 років тому актриса з'явилася у другому сезоні шоу NBC "Deal or No Deal". Спочатку вона стояла біля портфеля номер 11 протягом двох епізодів, потім перейшла до номера 24. Вона залишила шоу в середині сезону.

"Зрештою я покинула шоу. Я була дечим набагато більшим за те, що можна об’єктивувати на сцені. Мені не подобалося бути змушеною виглядати так. Ось як я почувалася в той час, коли мене зводили до цього специфічного архетипу, тим що називають словом "бімбо". Це слово вживається, щоб принизити вродливу жінку, так би мовити сказати їй, що вона вродлива, але, мабуть, розпусна, легковажна чи дурна", - поділилась герцогиня Сассекська.

Вона також розповіла, як їх змушували стояти в черзі за ваучерами на засмагу, адже була певна ідея, як саме дівчата в шоу повинні виглядати.

"Йшлося виключно про нашу красу", - додала Меган Маркл.

Наприкінці вересня оприлюднили уривки з нової книги королівського письменника Валентина Лоу, де придворні палацу розповіли скандальні подробиці про дружину принца Гаррі герцогиню Сассекську

У березні 2021 року пара дала скандальне інтервʼю Опрі Вінфрі. У відповідь у Букінгемському палаці скликали термінову нараду через це інтерв’ю і натякнули на брехню Меган. Тоді ж Букінгемський палац вирішив розслідувати цькування персоналу з боку Меган Маркл.

Зазначимо, що подружжя підтримує Україну. У Нідерландах на Іграх нескорених Меган Маркл привітала українську команду зі словами "Слава Україні", а принц Гаррі назвав захід можливістю для світу краще показати Україну.

