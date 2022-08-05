Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Повідомляється, що українські захисники успішно відбили черговий ворожий штурм в напрямку Мар’їнки та змусили ворога тікати. Крім того, ЗСУ завдали окупантам рішучої відсічі під час їхньої спроби наступу в напрямку на Лозове. Там росіяни були вимушені відійти.



На Волинському та Поліському напрямках наразі без змін.



На Сіверському напрямку ЗС РФ утримують в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи військ Західного військового округу. Окупанти проводять інженерне обладнання позицій та встановлюють системи відеоспостереження.



Крім того, окупанти з артилерії обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Залізний Міст і Грем’яч на Чернігівщині та Старікове що на Сумщині.



На Слобожанському напрямку росіяни продовжують зосереджувати зусилля на недопущенні створення Силами оборони сприятливих умов для відновлення наступу.



На Харківському напрямку ворог накривав вогнем райони населених пунктів Харків, Руська Лозова, Коробочкине, Черкаські Тишки, Старий Салтів, Верхній Салтів. Безпілотними літальними апаратами провів повітряну розвідку біля Руської Лозової, Малих Проходів, Гусарівки та Чепеля.



Для обстрілів противник застосовував ствольну та реактивну артилерію.



На Слов’янському напрямку окупанти не вели активних наступальних дій, проте здійснював вогневе ураження з артилерії різних типів поблизу Богородичного, Долини, Дібрівного, Великої Комишувахи та Рідного.



На Донецькому напрямку окупант зосереджує зусилля в районах Бахмута та Авдіївки. При цьому намагається створити сприятливі умови для встановлення контролю над містами Соледар і Бахмут та відтіснити українські війська від західної околиці міста Донецьк.



На Краматорському та Бахмутському напрямках ЗС РФ залучили танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів неподалік Сіверська, Григорівки, Верхньокам’янського, Бахмута, Зайцевого, Соледара, Яковлівки та Кодеми. Армія РФ також завдала авіаційного удару біля Вершини.



Військові РФ також намагалися йти в. наступ з метою захоплення вигідних рубежів та покращити тактичне положення в районах Бахмута, Зайцевого та Вершини. Проте успіху не мали та були вимушені відійти.



На Авдіївському напрямку зафіксовано ворожі артилерійські обстріли біля Авдіївки, Новобахмутівки, Невельського, Нетайлового та Красногорівки. Окупант безрезультатно намагався просунутися в напрямках населених пунктів Красногорівка, Авдіївка та Піски.



На Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські військові обстрілювали райони населених пунктів Мар’їнка, Володимирівка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Новоандріївка, Кам’янське, Новосілка, Чарівне, Новопіль, Гуляйполе та Нескучне. Обстріл вели із танків, ствольної та реактивної артилерії.



У районах Запоріжжя та Новоселівки Другої окупанти провели розвідку безпілотними літальними апаратами.



На Південнобузькому напрямку армія РФ намагається утримати зайняті позиції наявними засобами вогневого ураження та не допустити створення підрозділами ЗСУ сприятливих умов для контрнаступу.



Також росіяни обстрілювали райони населених пунктів Посад-Покровське, Степова Долина, Лупареве, Новомиколаївка, Новогригорівка, Червона Долина, Зелений Гай, Андріївка, Трудолюбівка, Нововоронцовка, Тополине, Потьомкине, Ольгине, Нікополь. Завдали авіаударів неподалік Лозового, Великого Артакового та Андріївки.



Крім того, ворог активно використовує БПЛА для виявлення позицій українських підрозділів і корегування вогню артилерії.



Також в акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника зосереджує зусилля на підтриманні сухопутного угруповання, блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та ураженні військових об’єктів і елементів інфраструктури в глибині території України.



Генштаб повідомляє, що в готовності до застосування високоточної зброї перебувають чотири носії крилатих ракет морського базування.



Українські підрозділи продовжують успішні виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань на визначених напрямках.



Як зазначає генштаб, росіяни відчувають гострий дефіцит навченого та хоч якось мотивованого поповнення своїх підрозділів, що зазнають значних втрат на полі бою.

