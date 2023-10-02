Відомий сливовий пиріг з Нью-Йорк Таймс та швидкий рецепт із замороженою сливою

Пиріг умовно можна поділити на дві основні частини: тісто та начинка зі слив. І тут важливий момент –це обрати м’ясисті дозрілі сливи, так десерт вийде дуже смачним.

Вперше рецепт пирога надрукували в американській газеті The New York Times ще 1983 року. Тоді видання отримало велику кількість листів з проханням ще раз надрукувати рецепт. Видавці прислухались до думки читачів і вже наступного року в той самий час на сторінках газети з'явився вже всім відомий сливовий пиріг. Але історія повторилась і протягом багатьох років, рецепт передруковували та модернізували. Він став справжнім символом осені та найулюбленішим рецептом в історії видання.

Сливовий пиріг Нью-Йорк Таймс, інгредієнти:

борошно пшеничне – 150 г

цукор – 130 г

вершкове масло – 110 г

два курячих яйця

розпушувач – 1 ч.л.

кориця – 1 ч.л.

орегано – 1 ч.л.

дрібка солі

сливи – 5-10 штук (залежить від розміру)

морозиво (для подачі)

Сливовий пиріг. Рецепт приготування покроково:

Розм’якшене вершкове масло перекладаємо у ємність, додаємо цукор і починаємо збивати міксером декілька хвилини. Додаємо по одному яйцю (вони мають бути кімнатної температури) та продовжуємо збивати до однорідного стану. До суміші з маслом через сито просіюємо борошно та розпушувач, додаємо сіль і на маленький обертах міксера обережно перемішуємо приблизно 1-2 хвилини. Форму для випікання діаметром 20-22 см змащуємо маслом, припиляємо борошном. Перекладаємо у форму тісто та обережно розрівнюємо. Сливи миємо, розрізаємо навпіл та дістаємо кісточки. Половинки викладаємо шкіркою донизу на тісто. Їх можна викласти у довільному порядку аби залишались незакриті шматочки тіста, або повністю перекрити половинками сливи всю поверхню тіста. У окремій ємності змішайте корицю та орегано. Присипте спеціями пиріг та ставте у розігріту до 180 градусів духовку на 45-50 хвилин. Готовність краще перевірити дерев’яною шпажкою. Даємо пирогу охолонути до кімнатної температури, ріжемо на шматочки та можна подавати з кулькою морозива. Готово!

Ви також можете експериментувати з начинками. Якщо у вас немає слив, можете спробувати приготувати пиріг з будь-якими ягодами та кисло-солодкими фруктами, наприклад: малина, чорниця або вишня.

Фото: Freepik

Якщо ж у вас зараз не сезон слив, ви можете приготувати швидкий пиріг зі сливами замороженими. Такий рецепт зекономить вам трохи часу, який би ви витратили на миття та очищення фрукту від кісточок.

Пиріг із замороженою сливою

Інгредієнти:

курячі яйця – 4 шт.

цукор – 150 г

сметана – 170 г

вершкове масло – 50 г

борошно пшеничне – 300 г

какао – 1 ст.л.

сливи – 500 г

кориця – 1 ч.л.

цукор ванільний – 1 пакетик (16 г)

сода – 1 ч.л. + оцет – 1 ст.л.

цукрова пудра, мигдалеві пластівці (для подачі)

Швидкий пиріг зі сливами. Покрокове приготування:

У ємності збиваємо міксером курячі яйця з цукром до розчинення кристаликів цукру та збільшення маси в об’ємі 4-6 хвилин. Розтоплюємо масло у мікрохвильовій печі імпульсами по 10-20 секунд. Обережно додаємо до збитих яєць розтоплене масло, сметану та соду погашену оцтом. Збиваємо міксером пару хвилин. Додаємо борошно та обережно лопаткою перемішуємо до однорідної консистенції. Тісто має бути досить рідким. У окремій ємності змішайте корицю, какао та ванільний цукор. Деко для випікання діаметром 22 см накриваємо пергаментним папером. Трохи розмерзлі половинки слив обвалюємо зі всіх сторін в суміші з какао та викладаємо на деко щільно, розрізом вниз. Зверху покриваємо сливи тістом, рівномірно розподіляючи. Ставимо у розігріту до 170 градусів духовку приблизно на 40 хвилин. Готовність пирога перевіряємо дерев’яною шпажкою. Проходимось ножем обережно по краю форми та перекладаємо пиріг з форми та плоску тарілку. Прикрашаємо цукровою пудрою та можна додати мигдалеві пластівці.

Смачного!

Фото: Freepik