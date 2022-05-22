Знеструмленими в Україні залишаються 666 тис. осель

Про це повідомив Енергоатом у телеграм.

"Станом на 22 травня через пошкодження, обумовлені в тому числі бойовими діями, в Україні залишаються знеструмленими близько 665,9 тисячі споживачів", – йдеться в повідомленні.

Найбільше знеструмлених осель у Донецькі області - 343 тис. осель, ще 128 тис. – в Луганській, а також 99,4 тис. у Харківській областях, зазначило відомство.

"Внаслідок несприятливих погодних умов знесторумлено 22,8 тис. споживачів", – уточнив Енергоатом.

При цьому без газопостачання залишаються понад 160 тисяч абонентів.

За даними Енергоатому, найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях.

Ремонтні роботи тривають. Так, за добу 21 травня аварійники відновили електропостачання для близько 11,1 тис. споживачів, газ – для 385 домівок.

Нагадаємо, на Запорізькій АЕС спостерігається зменшення російського особового складу та військової техніки.

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