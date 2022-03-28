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Головна війна з Росією Знизилася інтенсивність переміщення військ з глибини Росії, а натомість туди поїхали близько 600 тіл знищених окупантів, - Генштаб ЗСУ

Знизилася інтенсивність переміщення військ з глибини Росії, а натомість туди поїхали близько 600 тіл знищених окупантів, - Генштаб ЗСУ

28 березня, 2022 понедiлок
01:06
війна з Росією Генштаб ЗСУ

Чимало підрозділів виводяться на територію Росії та Білорусі для доукомплектування та перегрупування.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у своєму вечірньому зверненні, інформує Еспресо.TV

З метою продовження ведення повномасштабної збройної агресії проти України противник продовжує переміщувати додаткові підрозділи зі складу тихоокеанського флоту та західного військового округу. Водночас, відзначається значне зниження інтенсивності перевезень з глибини території Російської Федерації.

На Волинському напрямку залишається високою імовірність залучення збройних сил Республіки Білорусь до агресії проти України. Продовжується ведення повітряної розвідки на напрямках Ковель, Вараш, Сарни. Фіксується підвезення автомобільним транспортом до району населеного пункту Калинковичі ракет до ОТРК "Искандер-М".

На Поліському напрямку противник активних наступальних дій не проводив. Продовжується перегрупування окремих підрозділів зі складу Східного військового округу. Підрозділи, що зазнали суттєвих втрат в ході ведення наступальних дій, зазвичай відводяться на територію Білорусі для відновлення боєздатності. Так, відзначається виведення з території Київської області на територію республіки Білорусь до 2-х БТГр зі складу 106-ї повітряно-десантної дивізії.

Окупанти продовжують ракетні та авіаційні удари по важливих об’єктах військової інфраструктури та передових позиціях з метою нанесення втрат та виснаження особового складу.

На Сіверському напрямку противник наступальних дій не проводив. Зосередив зусилля на закріпленні та утриманні раніше зайнятих рубежів.

На Слобожанському напрямку ворог відмовився від наступальних дій в районі міста Суми, намагається здійснити перегрупування та відведення підрозділів на інші напрямки. Так, одна з БТГр зі складу 1-ї танкової армії ворога, що була задіяна у бойових діях, в повному обсязі виведена з України на територію Російської Федерації.

Окупанти продовжували завдавати ударів по об’єктах інфраструктури міста Харкова. У напрямку на місто Ізюм намагалися вести наступальні дії.

На Донецькому напрямку противник основні зусилля зосереджував на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне та виході в район Новотроїцького, а також захопленні міста Маріуполь, успіху не має.

Ворог здійснював артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів Торецьке, Світлодарськ, Троїцьке, Піски.

Основною метою окупантів залишається здійснення виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

На Таврійському напрямку підрозділи росгвардії на тимчасово зайнятих територіях у Херсонській області продовжують проводити фільтраційні заходи.

На Південнобузькому напрямку положення та дії противника залишалися без суттєвих змін.

Збройні Сили України продовжують завдавати значних втрат ворогу. За наявною інформацією, протягом останніх п’яти діб до військових гарнізонів Нижегородської області привезено близько 600 тіл загиблих на території України військовослужбовців, більшість з яких проходили службу у 47-й танковій дивізії 1-ї танкової армії Західного військового округу.

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звіт
Генштаб ЗСУ
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