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Головна війна з Росією Зношені стволи та дефіцит снарядів. Росія вичерпує свої арсенали, - ЗМІ

Зношені стволи та дефіцит снарядів. Росія вичерпує свої арсенали, - ЗМІ

31 серпня, 2022 середа
20:50
війна з Росією Розбита російська техніка в Україні

Країна-агресор стрімко втрачає озброєння і військову техніку. Вже до кінця цього року в РФ закінчаться снаряди для артилерії та бронетехніка

Про це повідомляє The Insider.

"За умови збереження інтенсивності війни на нинішньому рівні, Москва вже до кінця 2022 року зіткнеться зі справжнім снарядним голодом і в цілях економії змушена буде скорочувати використання артилерії", - кажуть експерти видання. 

Вони стверджують, що виробництво снарядів у Росії було невеликим, процес намагалися прискорити, але це коштувало чималих грошей. Однак через повномасштабне вторгнення в Україну країна-агресор витратила майже все, що зуміла накопичити. Як повідомляє видання, з 24 лютого РФ витратила не менше 7 мільйонів снарядів, і це без урахування тих боєприпасів, які були знищені в результаті ударів ВСУ по складах окупантам.

Разом з тим у Росії нагромаджено велетенський радянський потенціал артилерійських снарядів. Однак у нього є терміни придатності. 

Експерти стверджують, що твердопаливні снаряди для реактивних систем залпового вогню менш чутливіші до тривалого зберігання, ніж снаряди для нарізних артилерійських знарядь, основна маса яких, як мінімум, давно потребувала ремонту.

"Крім того, цей арсенал був ґрунтовно витрачений не тільки двома чеченськими війнами й грузинською кампанією, але і військовою кампанією в Україні у 2014-2015 роках і, ймовірно, навіть більшою мірою — кампанією в Сирії", повідомляє видання.

"Іншими словами, за умови збереження інтенсивності війни на нинішньому рівні, Москва вже до кінця 2022 року зіткнеться зі справжнім снарядним голодом і в цілях економії змушена буде скорочувати використання артилерії", - зазначили журналісти. 

  • У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 31 серпня повідомляють, що на південному фронті російські окупанти намагаються утримати оборонні позиції та відновити логістику.
  • 31 серпня стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена незабаром оголосить про додаткову безпекову допомогу для України.
  • 25 серпня ЗМІ повідомили, що у США запропонують офіційну назву військовій місії в Україні. Пентагон діятиме за принципом місій в Іраку та Афганістані, які називалися відповідно операціями "Іракська свобода", "Незламна свобода" і "Страж свободи"

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