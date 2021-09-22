Знову була провалена спроба скомпрометувати націоналізацію “ПриватБанку” Суркісом та його компаніями, - адвокат Порошенка

Про це він повідомив на спільному брифінгу адвокатів Петра Порошенка в ефірі Еспресо.TV.



“Справа в тому, що в котрий раз була провалена спроба скомпрометувати націоналізацію “ПриватБанку” Суркісом та його компаніями. Я закликаю правоохоронні органи, а зокрема Національне антикорупційне бюро України та СБУ вивчити та проаналізувати рішення Лондонського суду. Для того, щоб розуміти як пишуться дійсно мотивовані рішення в цивілізованих країнах. І ще тому, що Британський суд дуже докладно і доказово виклав спроби ввести суд в оману з боку Суркісів та чиновників Міністерства закордонних справ України,” - пояснив Головань



Головань додав, що в рішенні суду є окремий розділ, де розповідається як з’явився і як було представлено до Лондонського суду лист особи, яка не мала права підписувати будь-які звернення до суду, за допомогою якого намагались обдурити суддю. За словами Голованя, ніяких правових наслідків такий текст не мав, але був надісланий для того, щоб Україна в даному суді була позбавлена державного суверенного імунітету та були створені умови для стягнення з бюджету України коштів на користь позивача, тобто Суркіса та його компаній



“Була спроба ввести суд в оману. Суддя докладно, виважено та аргументовано описує ситуацію як готувався та представлявся даний лист, яким чином він був отриманий і що відбувалось в Міністерстві закордонних справ України. Саме тому, я вважаю, що Національне антикорупційне бюро України та СБУ мають всі підстави ознайомитись з цією інформацією, яку надає суд та розпочати досудове розслідування. Потрібно визначити, хто займався і хто відповідальний за спробу ввести суд в оману. Саме завдяки професійності британського суду ця спроба була невдалою,” - зауважив Головань.

2 вересня 2020 року державний Приватбанк програв у Печерському суді Ігорю та Григорію Суркісам.

Згідно ухвали Печерського районного суду м. Києва, ПриватБанк має примусово виплатити компаніям, пов'язаним із родиною Суркісів, більше 250 млн доларів США за депозитними договорами, що були припинені ще в грудні 2016 року. Зобов'язання за цими депозитними договорами були обміняні на акції додаткової емісії ПриватБанку під час націоналізації (bail in).

15 квітня Київський апеляційний суд підтвердив рішення Печерського районного суду, згідно з яким з Приватбанку стягується 7 млрд грн на користь 6 англійських компаній сім’ї Суркісів.

Згодом міністр юстиції Денис Малюська спростував повідомлення про стягнення 7 млрд грн із ПриватБанка на користь пов'язаних із братами Ігорем і Григорієм Суркісами компаній.

Наприкінці травня у націоналізованому ПриватБанку заявили, що виконавчі провадження за заявами компаній Суркісів були відкриті за підробленими документами.