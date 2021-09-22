Знову була провалена спроба скомпрометувати націоналізацію “ПриватБанку” Суркісом та його компаніями, - адвокат Порошенка
Адвокат п’ятого президента України Петра Порошенка Ігор Головань заявив про чергову спробу Суркіса та його компаній ввести в оману британський суд у справі націоналізації “ПриватБанку”
Про це він повідомив на спільному брифінгу адвокатів Петра Порошенка в ефірі Еспресо.TV.
“Справа в тому, що в котрий раз була провалена спроба скомпрометувати націоналізацію “ПриватБанку” Суркісом та його компаніями. Я закликаю правоохоронні органи, а зокрема Національне антикорупційне бюро України та СБУ вивчити та проаналізувати рішення Лондонського суду. Для того, щоб розуміти як пишуться дійсно мотивовані рішення в цивілізованих країнах. І ще тому, що Британський суд дуже докладно і доказово виклав спроби ввести суд в оману з боку Суркісів та чиновників Міністерства закордонних справ України,” - пояснив Головань
Головань додав, що в рішенні суду є окремий розділ, де розповідається як з’явився і як було представлено до Лондонського суду лист особи, яка не мала права підписувати будь-які звернення до суду, за допомогою якого намагались обдурити суддю. За словами Голованя, ніяких правових наслідків такий текст не мав, але був надісланий для того, щоб Україна в даному суді була позбавлена державного суверенного імунітету та були створені умови для стягнення з бюджету України коштів на користь позивача, тобто Суркіса та його компаній
“Була спроба ввести суд в оману. Суддя докладно, виважено та аргументовано описує ситуацію як готувався та представлявся даний лист, яким чином він був отриманий і що відбувалось в Міністерстві закордонних справ України. Саме тому, я вважаю, що Національне антикорупційне бюро України та СБУ мають всі підстави ознайомитись з цією інформацією, яку надає суд та розпочати досудове розслідування. Потрібно визначити, хто займався і хто відповідальний за спробу ввести суд в оману. Саме завдяки професійності британського суду ця спроба була невдалою,” - зауважив Головань.
- 2 вересня 2020 року державний Приватбанк програв у Печерському суді Ігорю та Григорію Суркісам.
- Згідно ухвали Печерського районного суду м. Києва, ПриватБанк має примусово виплатити компаніям, пов'язаним із родиною Суркісів, більше 250 млн доларів США за депозитними договорами, що були припинені ще в грудні 2016 року. Зобов'язання за цими депозитними договорами були обміняні на акції додаткової емісії ПриватБанку під час націоналізації (bail in).
- 15 квітня Київський апеляційний суд підтвердив рішення Печерського районного суду, згідно з яким з Приватбанку стягується 7 млрд грн на користь 6 англійських компаній сім’ї Суркісів.
- Згодом міністр юстиції Денис Малюська спростував повідомлення про стягнення 7 млрд грн із ПриватБанка на користь пов'язаних із братами Ігорем і Григорієм Суркісами компаній.
- Наприкінці травня у націоналізованому ПриватБанку заявили, що виконавчі провадження за заявами компаній Суркісів були відкриті за підробленими документами.
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