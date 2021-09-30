"Зобов'язуємось розповісти повну історію": представник Держдепу США Прайс висловився щодо 80-річчя трагедії в Бабиному Яру
США повинні подвоїти зусилля, щоб протидіяти ненависті, подібній тій, яка призвела до Голокосту
Про це написав у Twitter речник Державного департаменту США Нед Прайс у 80-ті роковини початку масових розстрілів у Бабиному Яру .
"Ми повинні подвоїти наші зусилля, щоб протистояти тій ненависті, яка призвела до Голокосту. Ми вшановуємо всіх тих, хто загинув у Бабиному Яру та наголошуємо на відданості тому, щоб розповідалась історія у її повноті", - заявив Прайс.
Речник Держдепу додав хештеги "ніколи знову" та "захищайте факти".
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