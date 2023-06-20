Про це повідомляє пресслужба ДБР.

У 2014 році, після захоплення окупантами військової частини в Криму, український військовий відмовився передислокуватись до Миколаєва й присягнув на вірність агресору. Водночас його дружина-військовослужбовиця разом зі своїм підрозділом перемістилася на підконтрольну Україні територію.

"Нині зрадник воює проти України на посаді головного сержанта батареї управління та радіолокації розвідки зенітного ракетного дивізіону чорноморського флоту РФ", - йдеться у повідомленні.

Йому заочно повідомили про підозру у державній зраді та дезертирстві (ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК України). За це передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Фото: ДБР