Зрадив присягу в Криму: дезертиру, який воює проти України у складі ракетного дивізіону РФ, заочно повідомили про підозру
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому сержанту батареї управління та радіолокації розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону з Криму, який перейшов на бік ворога і зараз обстрілює українські міста
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
У 2014 році, після захоплення окупантами військової частини в Криму, український військовий відмовився передислокуватись до Миколаєва й присягнув на вірність агресору. Водночас його дружина-військовослужбовиця разом зі своїм підрозділом перемістилася на підконтрольну Україні територію.
"Нині зрадник воює проти України на посаді головного сержанта батареї управління та радіолокації розвідки зенітного ракетного дивізіону чорноморського флоту РФ", - йдеться у повідомленні.
Йому заочно повідомили про підозру у державній зраді та дезертирстві (ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК України). За це передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.
Фото: ДБР
- 19 березня 2015 року заарештували першого військового з Криму, який зрадив присягу та перейшов на бік РФ.
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