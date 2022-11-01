Про це артистка Анна Корсун, відома як MARUV, повідомила в сторіс в Instagram.

Протягом 8 місяців співачка жодним словом не обмовилась про війну та не засудила агресію Росії. Тепер вона вийшла на зв'язок з шанувальниками, щоб заспокоїти їх.

"Привіт усім. З MARUV все добре. Зараз вона у безпечному місці зі своєю сім'єю та дитиною. Дякую всім тим, хто хвилювався за неї", – з'явилось послання в сторіс.

Звернення було написано англійською мовою.

Від початку повномасштабної війни MARUV не з'являлася в мережі. Останній її допис був оприлюднений 26 лютого, в якому вона не засудила Росію. 15 лютого вона оголосила про свою вагітність.

У березні в Росії вийшов ексклюзивний випуск журналу HELLO, в якому опублікували інтерв'ю зі зрадницею. MARUV жодним словом не торкнулась теми розв'язаної Росією війни в Україні.

Наразі немає підтвердженої інформації, де саме перебуває співачка.

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