Про це повідомив регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"На жаль, ймовірність того, що війна може продовжуватися і після 2022 року, нині зростає", - сказав Банерджі в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що СБ не змінив прогнозу падіння ВВП України в 2022 році і вважає, що економіка країни скоротиться на 44%.

Нагадаємо, Світовий банк погіршив прогноз інфляції в Україні з 15 до 20%.

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