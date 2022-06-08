Зростає вірогідність затягування повномасштабної війни Росії проти України до 2023 року, - Світовий банк
Повномасштабна війна Росії проти України може тривати і після 2022 року, допускають у Всесвітньому банку
Про це повідомив регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
"На жаль, ймовірність того, що війна може продовжуватися і після 2022 року, нині зростає", - сказав Банерджі в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
Він зазначив, що СБ не змінив прогнозу падіння ВВП України в 2022 році і вважає, що економіка країни скоротиться на 44%.
- Нагадаємо, Світовий банк погіршив прогноз інфляції в Україні з 15 до 20%.
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