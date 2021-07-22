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Головна Економіка Зростання промвиробництва у червні сповільнилося до 1,1%, - Держстат

Зростання промвиробництва у червні сповільнилося до 1,1%, - Держстат

22 липня, 2021 четвер
16:37
Економіка Промвиробництво

Промислове виробництво в Україні у січні-червні 2021 року зросло на 1,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року

Про це йдеться у повідомленні Державної служби статистики.

Згідно з повідомленням, у січні-червні 2021 року, порівняно із січнем-квітнем 2020 року, промислове виробництво в Україні зросло на 1,1%. 

Зокрема, у добувній промисловості та розробленні кар'єрів зростання за звітний період склало 1,4%, у переробній відбулося зростання на 2,5%. а у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - 1,7%.

У Держстаті також зазначили, що у червні 2021 року обсяги промислового виробництва зросли на 0,7% порівняно з аналогічним місяцем минулого року. При цьому порівняно з травнем 2021 року промислове виробництво у квітні скоротилося на 0,7%.

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Держстат
промисловість
промислове виробництво
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