Зруйноване житло компенсуватимуть у першу чергу багатодітним сім'ям, військовим і людям із інвалідністю, - нардепка Шуляк
Першість в отриманні компенсації пошкодженого або зруйнованого житла буде за багатодітними сім'ями, військовими та людьми з інвалідністю
Про це повідомила сьогодні, 4 травня, заступниця голови комітету Верховної Ради з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк інформаційній агенції Інтерфакс.
"Насамперед надаватиметься компенсація багатодітним сім'ям, військовим та людям із інвалідністю. Кожен населений пункт матиме свою чергу", – розповіла Олена Шуляк.
Заступниця голови комітету ВР запевнила, що невеликі руйнування домівок відновлять швидше, аніж ухвалять законопроєкт №7198 (Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації).
У другому читанні, окрім компенсації майна максимальної площі 150 кв. м, розглянуть можливість компенсації – 250 кв. м, для приватного сектору.
"Наразі зібралося більше статистики, і ми бачимо, що умова про компенсацію максимуму в 150 кв. м не покриває приватний сектор. Для приватного сектору потрібно ставити максимум у 250 кв. м. Деякі міністерства та прем'єр-міністр Денис Шмигаль висловлювали пропозицію відшкодовувати взагалі кожен квадратний метр. До другого читання обговорюватимемо. Нам потрібно було від чогось відштовхуватися: ми подивилися на статистику, взяли 150 кв. м. Наразі переглядатимемо цю норму", – сказала заступниця голови комітету Верховної Ради.
Також уряд розглядає варіант купівлі довгобуду, аби компенсувати житло.
"Ми працюємо над різними механізмами, один із них – викупити за найкращою ціною та добудувати довгобуд. При цьому закрити черги на житло перед військовими", – додає Шуляк.
- 29 березня Президент Володимир Зеленський заявив, що українці вже можуть подати заявку через "Дію" на компенсацію втраченої нерухомості під час війни.
- Українці за кілька днів подали вже 25 тис. 491 заяву на компенсацію втраченої нерухомості під час війни.
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