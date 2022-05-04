Зруйноване житло компенсуватимуть у першу чергу багатодітним сім'ям, військовим і людям із інвалідністю, - нардепка Шуляк

Про це повідомила сьогодні, 4 травня, заступниця голови комітету Верховної Ради з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк інформаційній агенції Інтерфакс.



"Насамперед надаватиметься компенсація багатодітним сім'ям, військовим та людям із інвалідністю. Кожен населений пункт матиме свою чергу", – розповіла Олена Шуляк.



Заступниця голови комітету ВР запевнила, що невеликі руйнування домівок відновлять швидше, аніж ухвалять законопроєкт №7198 (Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації).



У другому читанні, окрім компенсації майна максимальної площі 150 кв. м, розглянуть можливість компенсації – 250 кв. м, для приватного сектору.



"Наразі зібралося більше статистики, і ми бачимо, що умова про компенсацію максимуму в 150 кв. м не покриває приватний сектор. Для приватного сектору потрібно ставити максимум у 250 кв. м. Деякі міністерства та прем'єр-міністр Денис Шмигаль висловлювали пропозицію відшкодовувати взагалі кожен квадратний метр. До другого читання обговорюватимемо. Нам потрібно було від чогось відштовхуватися: ми подивилися на статистику, взяли 150 кв. м. Наразі переглядатимемо цю норму", – сказала заступниця голови комітету Верховної Ради.



Також уряд розглядає варіант купівлі довгобуду, аби компенсувати житло.



"Ми працюємо над різними механізмами, один із них – викупити за найкращою ціною та добудувати довгобуд. При цьому закрити черги на житло перед військовими", – додає Шуляк.

29 березня Президент Володимир Зеленський заявив, що українці вже можуть подати заявку через "Дію" на компенсацію втраченої нерухомості під час війни.

Українці за кілька днів подали вже 25 тис. 491 заяву на компенсацію втраченої нерухомості під час війни.

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