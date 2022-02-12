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ЗСУ активно готуються до "маневреної" війни та нічних боїв у напрямку Білорусі та Харкова, - Defense Express

12 лютого, 2022 субота
22:00
Новини

Наші військові готуються до "маневреної війни" проти РФ, яка передбачає зокрема уміння вести бойові дії уночі та долати значні дистанції у стислий строк, щоб терміново прикрити "оголену" ділянку фронту. Також - уміння виходити з-під можливого повітряного чи артилерійського удару противника

Такого висновку дійшло фахове військове видання Defense Express (Україна), спираючись на відкриті дані про останні навчання ЗСУ, передає Еспресо.TV.

"Збройні Сили України зараз ведуть методичну та цілеспрямовану підготовку до відбиття можливої збройної агресії РФ, із урахуванням усіх можливих сценаріїв", - наголошується у матеріалі.

"Зараз є багато розмов про умовно "білоруський" та умовно "харківський" напрямок можливого вторгнення РФ. Навчання ЗСУ перекривають ці напрямки", - наголошує Defense Express.

При цьому "маневрена війна" вимагає надійних каналів логістики для перевалки пального.

Міністр оборони Олексій Резніков, нагадаємо, каже, що ЗСУ накопичили достатньо запасів ПММ, відповідно нормативам Генерального штабу. І також - є альтернативні канали постачання палива та мастильних матеріалів на випадок непередбачуваних обставин.

Також слід враховувати і той факт, що зазвичай Міноборони чи Генштаб ЗСУ повідомляють про ті чи інші навчання із певним "відставанням" на декілька днів.

"Це означає, що Збройні Сили України на даний момент встигли зробити більше, щоб підготуватись до відбиття вторгнення РФ", - підсумовує Defense Express.
 

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