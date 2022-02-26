ЗСУ будуть знищувати всіх: киян просять не перетинати мости через Дніпро в напрямку центру через ДРГ на Лівому березі

Про це повідомила пресслужба міністерства.



"ДРГ противника постійно працює та робить спроби висадки на лівому березі міста Києва", - йдеться у заяві.



В МВС зазначили, що українські військові та правоохоронці тримають під контролем всі мости, що об'єднують лівий та правий берег.



"Вони будуть відкривати вогонь на ураження по цілям, які намагатимуться перетнути мости в напрямку правого берега", - йдеться у повідомленні.



Там попросили громадян залишатися в безпечних місцях та не робити спроб перетнути річку Дніпро в напрямку Правого берега