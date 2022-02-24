ЗСУ були готові до всіх сценарних планів Росії. Будемо нарощувати спротив окупанту, - ОПУ

Про це сказав радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк на брифінгу в прес-центрі Офісу Глави держави, передає пресслужба ОП.



"О 5-й ранку пан Путін фактично оголосив війну Україні. Зробив це без жодних підстав. Жодної підстави, щоб в односторонньому порядку оголосити війну Україні, не було. Тільки фейкові підстави, які використовувала російська пропаганда", – заявив Подоляк.



За його словами, російські війська з використанням артилерійських систем почали масово бомбити військову інфраструктуру на території України, аеропорти, аеродроми, складські та військові потужності української армії.



Після цього частково почалися сухопутні операції збройних сил Росії, які порушили державний кордон України в декількох областях.



"Президент Володимир Зеленський одразу зібрав Воєнний кабінет, Раду національної безпеки і оборони. Були ухвалені всі необхідні рішення з погляду логістики контроперації проти збройних сил Російської Федерації, в Україні був запроваджений воєнний стан. Це конкретні дії із захисту нашої територіальної цілісності", – зазначив радник керівника Офісу Президента.



Він наголосив, що Глава держави майже постійно перебуває на зв’язку з лідерами країн-партнерів.



"Практично весь світ одноголосно вважає, що це віроломний напад збройних сил РФ, який матиме великі юридичні наслідки", – уточнив Подоляк.



В Офісі Президента зазначили, що Збройні Сили ведуть тяжкі бої, але ведуть.



"На деяких напрямках збройні сили РФ відкинуті. Збройні Сили були готові до всіх сценарних планів Росії і зараз вчиняють активний спротив. Цей спротив матиме наростальний характер", - додав радник



Михайло Подоляк також закликав ЗМІ дуже ретельно перевіряти інформацію, яку вони публікують чи дають в ефір.



"Тому що на сьогодні ніхто не скасовував інформаційної війни, яку веде Росія проти України. На жаль, деякі ЗМІ України передруковують пропагандистські матеріали Російської Федерації", – сказав він.

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